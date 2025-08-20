Actualizado:
Teófilo Gutiérrez en graves problemas: denuncia en su contra por amenazas
Teófilo Gutiérrez está en delicados problemas tras una denuncia en su contra por amenazas.
El día 20 de agosto de 2025, se conoció públicamente la denuncia penal presentada ante la Fiscalía Seccional del Atlántico contra el delantero Teófilo Gutiérrez Roncancio, actual jugador del Junior de Barranquilla, por presunto delito de amenazas de muerte a un prestamista de dinero.
Según el documento radicado con fecha del martes 19 de agosto, fue Gastón Marriaga González, el denunciante fue identificado como el prestamista con quien Gutiérrez habría sostenido un acuerdo verbal desde febrero de 2024 en el cual debía pagarle una suma de dinero solicitada en préstamo, con intereses mensuales, propuesta que se mantuvo vigente hasta abril de 2025, pero luego el delantero se negó a seguir con el proceso y a incrementar los problemas con una actitud negativa que terminó en amenazas.
Teófilo Gutiérrez en problemas legales tras grave denuncia
Las respuestas negativas del jugador de Junior, Gastón Marriaga, empeoraron durante una llamada que se llevó a cabo el martes 12 de agosto, en donde el prestamista le exigió al jugador la devolución del capital y los intereses acumulados, pero, según relata Marriaga, el jugador no solo se negó a cumplir con el trato pactado, sino que además le profirió unas palabras consideradas intimidantes: “Haga lo que le dé la gana, cualquier día te encuentran con la boca llena de moscas”.
La denuncia fue acompañada de pruebas presentadas por el prestamista, incluyendo notas de voz, capturas de conversaciones de WhatsApp y una letra de cambio que respaldan la existencia del préstamo y las comunicaciones entre ambas partes. Frente a ello, el prestamista también expresó temor por su integridad física y solicitó a las autoridades medidas de protección debido a la gravedad de las amenazas presuntamente emitidas por el futbolista.
Por el momento, mientras ya la denuncia le está dando la vuelta a todo el país, Teófilo Gutiérrez no se ha reportado al respecto ni siquiera para hablar con respecto a su defensa, pero dicha situación también le podría terminar afectando su proceso deportivo con Junior de Barranquilla.
Próximo partido de Teófilo Gutiérrez con Junior de Barranquilla
El siguiente duelo del goleador y capitán del cuadro 'tiburón' será nada más y nada menos que frente a Millonarios, equipo que se encuentra pasando por una grave crisis de resultados negativos que lo están dejando en la última casilla de la Liga BetPlay. Dicho compromiso corresponde al de la jornada 8 de la competencia y se llevará a cabo el sábado 23 de agosto en el Estadio El Campín.
