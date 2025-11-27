Terminó el Mundial sub 17 y una selección es campeona por primera vez

Portugal logró un hito histórico al conquistar por primera vez la Copa Mundial sub 17, en una final cerrada y tensa ante Austria. Un solo gol bastó para que la generación juvenil del fútbol luso levantara el trofeo y escribiera una nueva página en su palmarés.

El gol validado por VAR que definió la final

La única anotación del encuentro llegó al minuto 32, Anísio Cabral aprovechó un centro preciso de Cunha para empujar el balón al fondo de la red, aunque la celebración tuvo que esperar porque el VAR revisó un posible fuera de lugar antes de que el árbitro confirmara el tanto. Después de la validación, Portugal tomó el control emocional del partido y mantuvo la ventaja con orden y solidez.

Austria lo intentó, pero Portugal fue más efectivo

El conjunto austríaco buscó reaccionar, pero nunca encontró claridad ni contundencia en el último cuarto de cancha. La segunda mitad repitió el mismo libreto, pocas opciones, juego trabado y mucha intensidad. La mínima diferencia fue suficiente para que Portugal sostuviera el resultado y asegurara el título, mientras Austria se quedó con un meritorio subcampeonato e Italia completó el podio tras vencer a Brasil en el partido por el tercer lugar.