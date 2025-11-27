Terminó el Mundial sub 17 y una selección es campeona por primera vez
El Mundial sub 17 llegó a su fin y el campeón celebra por primera vez en la historia.
La final del Mundial sub 17 se disputó hoy 27 de noviembre de 2025 y dejó como ganadora a una selección que nunca había celebrado en un torneo como este, de hecho su mejor participación había sido en 1989 cuando habían alcanzado por primer y única vez las semifinales del torneo.
Una final muy pareja que se definió con un solitario gol en la primera parte.
Portugal logró un hito histórico al conquistar por primera vez la Copa Mundial sub 17, en una final cerrada y tensa ante Austria. Un solo gol bastó para que la generación juvenil del fútbol luso levantara el trofeo y escribiera una nueva página en su palmarés.
El gol validado por VAR que definió la final
La única anotación del encuentro llegó al minuto 32, Anísio Cabral aprovechó un centro preciso de Cunha para empujar el balón al fondo de la red, aunque la celebración tuvo que esperar porque el VAR revisó un posible fuera de lugar antes de que el árbitro confirmara el tanto. Después de la validación, Portugal tomó el control emocional del partido y mantuvo la ventaja con orden y solidez.
Austria lo intentó, pero Portugal fue más efectivo
El conjunto austríaco buscó reaccionar, pero nunca encontró claridad ni contundencia en el último cuarto de cancha. La segunda mitad repitió el mismo libreto, pocas opciones, juego trabado y mucha intensidad. La mínima diferencia fue suficiente para que Portugal sostuviera el resultado y asegurara el título, mientras Austria se quedó con un meritorio subcampeonato e Italia completó el podio tras vencer a Brasil en el partido por el tercer lugar.
Una generación dorada para el fútbol luso
Portugal inscribe su nombre entre los campeones sub 17 por primera vez y confirma el potencial de una camada que promete futuro en la selección mayor. Orden, eficacia y carácter fueron las claves del equipo para coronarse en un torneo que quedará marcado como el inicio de una nueva era para el fútbol portugués.