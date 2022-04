Testigo asegura que Freddy Rincón manejaba el vehículo en el que murió

La Fiscalía ya tiene toda la evidencia con la que se espera determinar a los responsables del siniestro vial que acabó con la vida del exfutbolista Freddy Rincón y que dejó a otra persona lesionada.

Según la Secretaría de Movilidad, al ente investigador le fue entregado el croquis del accidente, las pruebas de alcoholemia del conductor del MIO contra el que chocó la camioneta en la que se movilizaba Freddy Rincón, la alcoholimetría de una de las acompañantes del ’coloso’ en el vehículo, los testimonios de testigos y videos de cámaras de seguridad y vigilancia que captaron el momento.

Según el impacto al momento de la colisión y las heridas, a su lado derecho en la cabeza, el también comentarista deportivo se encontraría en el asiento del copiloto, un hecho, que asegura la familia Rincón.

"Yo lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando y eso me deja muy tranquilo porque, ante las falsas acusaciones, tarde que temprano todo la verdad saldrá a la luz”, expresó Sebastián Rincón, hijo del astro del fútbol.

Sin embargo, Lorena Cortés, una de las pasajeras del vehículo en el que se movilizaba el exfutbolista, atestiguó a la Secretaría de Movilidad que Rincón iba manejando. Además de que se especulaba que el también comentarista deportivo habría salido de su vehículo, en estado de embriaguez a agredir a una persona que filmaba.

"Se dicen muchas cosas, me pareció hasta raro, porque esa no era la voz de Freddy. Además con un choque como el que él tuvo, no había forma de que Freddy pudiera levantarse a nada, quedó 'grogy' de una vez. A pesar de que los médicos dijeran que estaba vivo, él ya se había ido", aseguró Manuel Rincón, hermano mayor del ex deportista.

Expertos de la Fiscalía van a cotejar el reporte con la necropsia de Rincón para establecer si los impactos recibidos en su cabeza y tórax concuerdan con la información de la ubicación en la cabina de la camioneta. El resultado de la investigación forense permitirá despejar las dudas sobre la presencia de otro pasajero que iría manejando.