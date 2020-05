Thibaut Courtois: "Hemos demostrado ser mejor equipo que Barcelona"

Tras el visto bueno por parte de las autoridades para que varios de los equipos puedan regresar a las prácticas en el fútbol español, el arquero belga, Thibaut Courtois, salió al corte de los rumores que indican que La Liga se suspendería y el título sería para Barcelona, algo que a su parecer resultaría injusto, pues, para él, el equipo blanco es mejor y lo ha demostrado en los clásicos contra el club catalán.

"Estamos a sólo dos puntos de Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancelara. Si se decidiera en España que Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro. Hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida", arrancó afirmando a un canal de su país.

Posteriormente, comparó lo que sucede en España con un caso como el de Inglaterra, donde Liverpool lleva una ventaja mucho más amplia. "En el caso del Liverpool, en Inglaterra, es distinto. Ahí lo podría entender porque no sé cuántos puntos le sacó ya al segundo. A mí me gustaría terminar la temporada. Un campeonato se basa en que se jueguen todos los partidos. En España quedan 11 fechas por lo que es muy pronto para decidir un campeón. Si hay que elegir a un campeón sin que se complete la temporada, sería mejor entonces que quedara vacante".

Y aunque desde varios sectores se presiona para el regreso y los jugadores se han encargado de hacer público su deseo de que se juegue, Courtois también piensa en la seguridad de ellos: "Creo que se debería terminar la temporada, pero por supuesto la seguridad es lo primero. Hay que tener en cuenta las medidas de protección y estar seguros al 100% antes de volver a jugar porque se puede estar infectado sin tener síntomas. Así que hay tener cuidado de con quién estás en contacto. ¿Qué pasa si hay un jugador de otro equipo infectado? Son cosas que hay que considerar, pero me encantaría terminar la temporada".