Thomas Tuchel llegó con polémica a Inglaterra: "lo siento por tener un pasaporte alemán"

Thomas Tuchel, nuevo técnico de Inglaterra, bromeó en su primera rueda de prensa y pidió perdón a los aficionados que le critiquen por no ser inglés: "lo siento por tener un pasaporte alemán".



El técnico germano, que ha fichado por Inglaterra hasta 2026, estuvo presente este miércoles en una rueda de prensa en Wembley junto al director general de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés), Mark Bullingham.



"Lo siento, tengo un pasaporte alemán", dijo Tuchel, que ha recibido críticas en Inglaterra por ser el tercer extranjero en dirigir a la selección y por cortar el paso a los técnico ingleses.

"Quizás esos aficionados sientan la pasión que tengo por la Premier League y por el país, lo que me ha gustado trabajar y vivir aquí. Ojalá que pueda convencerles y demostrarles lo orgulloso que estoy de ser el entrenador de Inglaterra".



A Tuchel le preguntaron si cantará el himno de Inglaterra, algo que no hizo Capello y que Eriksson nunca llegó a perfeccionar, y el alemán aseguró que no ha tomado aún una decisión.



"Es un himno muy intenso, que he experimentado aquí en Wembley y en la FA Cup. Mostraré mi respeto. Siempre mostraré mis respectos al puesto y al país".



El alemán llevaba sin trabajo desde que en verano abandonara el Bayern de Múnich, tras romper la racha del equipo de doce años seguidos ganando la Bundesliga.

"No estaba seguro sobre el puesto porque el calendario internacional es muy diferente. Siempre he querido volver a Inglaterra, ese ha sido mi gran objetivo. La oferta llegó en el momento adecuado y compartimos la misma visión. Ahora tenemos que cumplir las expectativas. Sé que faltan algunos títulos en las vitrinas y queremos ayudar a conseguirlos".



Tuchel comenzará a trabajar a partir del 1 de enero, con vistas a la clasificación para el Mundial de 2026 que comenzará en marzo. El técnico alemán firmó el pasado 8 de octubre un contrato hasta finales de 2026.