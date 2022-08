"Tiene condiciones para jugar en Europa": Iago Falque elogia a joya de Millonarios

La llegada del volante español Iago Falque a América de Cali generó ilusión en la hinchada 'escarlata', teniendo en cuenta su recorrido europeo y lo que le podría brindar a la institución. Sin embargo, el mediocampista no ha podido demostrar su mejor nivel debido a las constantes lesiones que ha sufrido y que le han impedido tener continuidad.

Actualmente, Falque está recuperado y a disposición del director técnico Alexandre Guimarares para ser utilizado cuando el estratega disponga.

En diálogo con Antena 2 Cali, el ibérico se mostró apenado con la afición de América y esperar cambiar la impresión dejada en el tiempo que le queda de contrato.

"Hasta ahora la cosa ha ido bastante mal. América ha visto muy poco de lo que yo le puedo dar. Tengo pena, me da rabia que las cosas hasta el día de hoy fueran así. Por la ilusión y como me han recibido y como me han tratado cuando llegué. En el fútbol las cosas a veces se dan y en otras no. Queda tiempo, tengo tiempo para revertir la situación", dijo.

Por otro lado, Falque dio a conocer el nombre del jugador que más le ha gustado del fútbol colombiano y al que le ve proyección de ir a Europa.

"El jugador que a día de hoy más me gusta del fútbol colombiano y el que más proyección creo que tiene es Daniel Ruiz de Millonarios. Tiene muchas condiciones para jugar en Europa y hacerlo bien. Es el jugador que hasta el día de hoy más me gusta y proyección le veo. Es un perfil como el mío, Somos jugadores que nos gusta estar con el balón, asistir, crear y generar"