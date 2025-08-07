Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 19:50
"Tiene poca información": Kompany, DT de Bayern Múnich, sobre Luis Díaz
El extremo colombiano ya ha disputado dos partidos con el club alemán.
Luis Fernando Díaz Marulanda volvió a jugar con Bayern Múnich, pues luego de su debut el pasado fin de semana en la victoria 2-1 ante Lyon, este jueves hizo parte de la goleada 4-0 al Tottenham por otro partido de preparación, en el que fue inicialista y disputó 76 minutos.
El colombiano fue uno de los futbolistas más destacados de la contienda, pues fue desequilibrante por las bandas, realizó 37 pases y solo seis de ellos fueron errados y casi siempre le ganó en el 'uno contra uno' al Cuti Romero, defensor argentino de los Spurs.
Las páginas de análisis deportivo indicaron que la calificación de Luis Díaz en el partido Bayern Múnich vs Tottenham fue de 6,8, y el entrenador del cuadro bávaro, Vincent Kompany, se refirió al rendimiento del colombiano y su proceso de adaptación al equipo.
Lo que dijo Vincent Kompany, entrenador del Bayern, sobre Luis Díaz
Una vez terminó el partido -el primero en el que Luis Díaz oficia como titular-, Vincent Kompany aseguró que el extremo de 28 años "es un jugador de equipo", y agregó que esa característica es que "algo importante para el Bayern", mostrándose satisfecho con su rendimiento.
Además, el entrenador del Bayern Múnich exaltó la calidad técnica de Luis Díaz y las condiciones que tiene y le pueden aportar al club, teniendo en cuenta que, en la plantilla, "es el más avanzado física y mentalmente", según Kompany.
Por último, Kompany aseguró que las virtudes de Luis Díaz llaman la atención, sobre todo teniendo en cuenta que el guajiro "tiene poca información" con relación a sus compañeros de equipo, refiriéndose a la idea de juego propuesta en el Bayern.
¿Cuál es el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz?
El próximo partido de Bayern Múnich será ante Grasshopper, un equipo que milita en la primera división del fútbol suizo, en el marco de un amistoso; tal duelo está programado para el martes 12 de agosto a las 11:00 a. m. (hora colombiana) y se espera a titularidad de Luis Díaz.
