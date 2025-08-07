"Tiene poca información": Kompany, DT de Bayern Múnich, sobre Luis Díaz

Luis Fernando Díaz Marulanda volvió a jugar con Bayern Múnich, pues luego de su debut el pasado fin de semana en la victoria 2-1 ante Lyon, este jueves hizo parte de la goleada 4-0 al Tottenham por otro partido de preparación, en el que fue inicialista y disputó 76 minutos.

El colombiano fue uno de los futbolistas más destacados de la contienda, pues fue desequilibrante por las bandas, realizó 37 pases y solo seis de ellos fueron errados y casi siempre le ganó en el 'uno contra uno' al Cuti Romero, defensor argentino de los Spurs.

Las páginas de análisis deportivo indicaron que la calificación de Luis Díaz en el partido Bayern Múnich vs Tottenham fue de 6,8, y el entrenador del cuadro bávaro, Vincent Kompany, se refirió al rendimiento del colombiano y su proceso de adaptación al equipo.

Lo que dijo Vincent Kompany, entrenador del Bayern, sobre Luis Díaz

Una vez terminó el partido -el primero en el que Luis Díaz oficia como titular-, Vincent Kompany aseguró que el extremo de 28 años "es un jugador de equipo", y agregó que esa característica es que "algo importante para el Bayern", mostrándose satisfecho con su rendimiento.