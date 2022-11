"Tienen a Messi, Neymar y Mbappé, pero no tienen a Dios": El dardo de Zlatan para el PSG

El paso de Zlatan Ibrahimovic por el PSG no pasó desapercibido. En cuatro años en el club, el sueco logró anotar 156 ges en 180 partidos, números que dejaron un listón muy difícil de igualar en el equipo de la 'cuidad luz'.

Vea también: L'Équipe expone al PSG y saca a la luz las millonarias pérdidas de la temporada pasada

Ahora que han pasado seis años y medio tras su salida del onceno parisino, la estrella del A.C. Milán, 'Ibra' sigue pensando que nadie podrá igualar su impacto en el onceno francés.

Hay que recordar que cuando Zlatan arribó al 'Parque de los Príncipes', el París era un equipo que hasta ese momento empezaba a convertirse en un club ganador, como lo es en la actualidad.

En las últimas horas, el delantero de Suecia hizo una declaración donde le dejó un polémico mensaje al PSG. Allí, el atacante también señaló a y Messi, Neymar, Mbappé, las figuras del onceno francés.

"Desde que me fui de Francia, todo se fue para abajo. Ya no tienen de qué hablar. Francia me necesita a mí. Yo no necesito a Francia. Incluso tener a Neymar, Mbappé y Messi no los ayuda. No tienen a Dios", dijo Ibra en dialogo con 'CANAL+'.

Le puede interesar: "La lesión es más seria de lo pensado": aumenta la preocupación en el Liverpool

Las palabras del sueco fueron una clara intención de vender la idea de volver al equipo parisino. Sin embargo, esa posibilidad parece estar lejos de los planes del cuadro 'galo'.