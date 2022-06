"Tienen que dejarlo trabajar": primer técnico del FPC que pidió respaldo para Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo fue confirmado como nuevo seleccionador colombiano. El argentino será el encargado del nuevo proceso del combinado nacional en busca de llegar al Mundial de 2026 y hacer una buena participación en la siguiente Copa América.

Luego del anuncio oficial, las reacciones han llegado desde todos los sectores. Uno de los primeros en mostrar su apoyo al argentino fue Hernán Torres. El entrenador tolimense señaló sus deseos de que le proyecto sea exitoso.

"Como colombiano aspiro a que se haga un buen proceso y se cumplan los objetivos. No ir al mundial nos perjudica a todos. Le deseamos lo mejor y estaremos atentos a colaborar como podamos desde nuestro punto de vista como colombiano", dijo el estratega, en dialogo con Win Sports.

El jefe del banquillo del Tolima remarcó: "Necesita el apoyo de todo un país y el ambiente futbolero".

Sobre el tiempo de trabajo para el nuevo estratega, Torres afirmó: "Si eligieron a Lorenzo hay que dejarlo trabajar, creer en el proyecto aunque hoy en día los proyectos sin resultados no funcionan".

Finalmente, el entrenador manifestó: "Hay que tener apoyo y afianzar el proyecto, no que por que no se tienen resultados positivos se toma la decisión de que no sirve el proyecto".

Luego de los rumores sobre el posible técnico del combinado cafetero, la elección fue confirmada. Aunque Hernán Torres aparecía entre los posibles candidatos, no tuvo problema en respaldarla decisión de la FCF.

Lorenzo asumirá en los próximos días el mando de la Selección. Su primer reto será conformar una plantilla base de cara a la siguiente Copa América y el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.