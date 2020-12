Tigres vs New York City: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En el Estadio Exploria de Orlando, Tigres recibe a Orlando City por los cuartos de final de la Liga de Campeones CONCACAF, con la intención de rectificar la victoria conseguida en el compromiso de ida por la mínima diferencia.

Por tal razón, los dirigidos Ricardo Ferreti buscan quedarse con su arco en cero y además, ampliar la ventaja para asegurar su presencia en las semifinales del torneo de la CONCACAF.

TIGRES VS NEW YORK CITY; HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Tigres vs New York City lo pueden ver en Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte. En en Estados Unidos transmite TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, TUDN USA, Fox Sports 2 y a nivel Internacional Concacaf Official App, YouTube, Facebook Live, Bet365

México: 9:30 pm

Estados Unidos: 10:30 pm (este), 7:30 pm (pacífico)

No obstante, el equipo estadounidense no podrá contar con tres de sus jugadores, puesto que dieron positivo para Covid-19.

Las identidades de los jugadores positivos no fueron reveladas, pero New York FC emitió un comunicado donde manifestó la adquisición del arquero, Mason Stajduhar de Orlando City luego de los casos positivos.

"El 2020 ha traído consigo una gran cantidad de desafíos, y todos los equipos de la liga han tenido que adaptarse muy rápidamente a escenarios únicos", expresó el director deportivo del equipo, David Lee.