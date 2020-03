Tim Krul volvió a brillar en los penales pero tuvo una ayuda especial

Tim Krul fue uno de los jugadores fundamentales en la eliminación de Tottenham de la FA Cup. El arquero holandés, recordado por su participación con la selección de su país en el Mundial de Brasil 2014, tuvo otra heróica noche en una tanda de penales y le permitió a su club, último de la tabla de posiciones de la Premier League, meterse en los cuartos de final de la importante competencia inglesa.

Lea también: Preocupante balance de los equipos colombianos en la Copa Libertadores

Sin embargo, en la noche de la eliminación de los 'Spurs' la dinámica fue distinta, Krul fue titular durante los 120 minutos de partido y, aunque seguro estudio los penales, no tenía tan claro en su cabeza a qué lado iban los remates de sus rivales, por lo que sumó una ayuda extra para enfrentar esta parte decisiva del partido: pegó cinta sobre su termo y en la cinta escribió el nombre de los cobradores y el lugar hacia el que pateaban.

La acción, que pasó desapercibida para sus rivales, fue una de las claves del triunfo de Norwich, que se dio el gusto de eliminar a uno de los equipos más importantes del fútbol inglés, subcampeón de Champions y dio uno de los golpes de la competencia en la que ahora enfrentará a Manchester United o Derby County, clubes que disputarán el último partido de los octavos de final, este jueves.

Le puede interesar: La polémica frase de Comesaña sobre el armado del plantel de Junior

Norwich tiene complicada su permanencia en la primera división del fútbol inglés y, aunque apenas está a seis puntos de los equipos que se salvan del descenso, su nivel de juego y su poca cantidad de triunfos en las últimas fechas lo tendrían muy cerca del Championship, aunque lo hecho en la FA podría significar el impulso necesario para corregir el rumbo, algo para lo que aún tiene tiempo.

Así lucía el termo de Krul:

Tim Krul had a list of Tottenham's penalty takers on his water bottle during Norwich's shootout win in the FA Cup



Penalty-saving level: Expert pic.twitter.com/YEgdcpVpcl