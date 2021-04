'Tino' Asprilla le envió un consejo a Luis Díaz para el compromiso ante el Chelsea

Uno de los clubes más reconocidos del fútbol portugués como lo es el Porto se enfrenta ante Chelsea por un cupo a las semifinales de la Champions League. Por ende, el atacante colombiano de los ‘Dragones’, Luis Díaz es uno de los jugadores referentes del club lusitano para ayudar a su equipo a remontar el resultado y dejar en el camino al conjunto inglés.

Por tal razón, el ex futbolista de la Selección Colombia, Faustino Asprilla comentó que este partido es el indicado para que ‘Lucho’ Díaz muestre su potencial y así pueda trasladar sus goles a otras ligas del viejo continente: “Estos son los partidos que venden a los jugadores. Va a estar el dueño del equipo viéndolo con una de las chequeras más grandes de Europa”.

Le puede interesar: Los seis equipos colombianos que serían vacunados por Conmebol con dosis de Sinovac

Asimismo, el ‘Tino’ se atrevió a darle un consejo al nacido en La Guajira: “Es el partido de su vida, para que juegue bien, que se salve él. Deles caramelo a todos esos ingleses. Ese es el consejo que le puedo dar”, teniendo en cuenta que en el partido ante la Juventus por los octavos de final, Díaz fue uno de los que inquietó el arco custodiado por Wojciech Szczesny.

Por otra parte, el ex futbolista contó una anécdota cuando inició su carrera en el mundo del fútbol profesional en Colombia: “Que haga un partido excelente, que meta un gol y que lo vendan al Chelsea. A mí me vendieron así a Atlético Nacional, me dijeron que me iban a ver y con el Cúcuta fui y metí un gol. Me compraron al otro día”.

Vea también: Exdirectivo de Barcelona reveló por qué se fue Yerry Mina al Everton

Hay que recordar que en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España, los ‘Dragones’ esperan revertir el 0-2 en contra que recibieron ante el Chelsea por lo que el cuadro dirigido por Sergio Conceicao debe estar concentrado para no recibir goles en contra y marcar las opciones que se presenten en el trámite del compromiso.