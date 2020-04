'Tino' Asprilla reveló cuál es la única pelea de la cual se arrepiente

Faustino 'tino' Asprilla es uno de los futbolistas con más habilidad, pero también con más polémica que ha surgido en Colombia y en medio del aislamiento preventivo obligatorio para controlar la pandemia del coronavirus aprovechó para revelar algunas anécdotas de cuando estaba en actividad.

Asprilla contó a través de un Instagram Live cuál fue la única pelea con otro jugador colombiano que se arrepiente de haberla protagonizado. El exdelantero afirmó que cuando estaba en las concentraciones de la Selección Colombia compartía mucho más con los futbolistas con quienes jugaba, principalmente en Atlético Nacional, mientras que con los demás no intercambiaba muchos comentarios.

"De las cosas que me arrepiento en la vida esta es una, haber peleado e insultado con Óscar Córdoba, de las demás peleas no me arrepiento, pero con Óscar sí", dijo el tulueño.

El exjugador siguió diciendo que cuando se equivoca lo reconoce y este es uno de esos caso.

"Cuando se equivoca hay que reconocerlo, con él me equivoqué feo, somos muy amigos, Óscar era de las personas con quien menos compartía en la selección, no era con los que jugaba carta, pero es un ser humano extraordinario", afirmó.

El 'Tino' reveló que el cruce de palabras se dio por una "bobada" después de que Córdoba le dijera algo y él le contestara de mala manera.

A pesar de lo sucedido, tanto Asprilla como Córdoba continuaron sus carreras deportivos y hoy en día, ambos retirados, han compartido escenarios en eventos publicitarios o en partidos amistoso.