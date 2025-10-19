Actualizado:
Titular de Colombia ante España para el debut en el Mundial sub 17 Fem
Se reedita la final de la edición 2022 que se disputó en India.
La Selección Colombia Femenina sub 17 inicia este domingo 19 de octubre su participación en la Copa del Mundo enfrentando a España, en lo que será el debut del combinado nacional en el grupo E. El compromiso se disputará en la Academia de Fútbol Mohammed VI, en Rabat (Marruecos), desde las 2:00 p. m. (hora colombiana).
Titular de la Selección Colombia HOY para el Mundial sub 17 Femenino
El técnico Carlos Paniagua definió su once titular con Isabella Tejada en el arco, quien además llevará la cinta de capitana. La defensa estará conformada por Isabella Amado, Laura Cano, Sofía García e Izabella Cortés. Un bloque sólido con buena salida por los costados.
En el mediocampo estarán Ana Sofía Clavijo, Isabella Santa y Daniela Todd, jugadoras con capacidad para recuperar y generar juego. Su tarea será controlar la posesión y conectar con las atacantes ante un rival de gran nivel como España.
En el frente de ataque, Paniagua apostará por la velocidad y el desequilibrio de Ella Grace Martínez, María Ceballos y María Baldovino, tridente que promete dinamismo y efectividad en el último tercio del campo.
Canal que transmite Colombia vs España por el Mundial sub 17 Femenino
El compromiso será transmitido por Fútbol RCN y la app de Canal RCN, lo que permitirá que los aficionados en Colombia sigan de cerca el debut del equipo nacional. Antena2.com también llevará las emociones del juego.
En el otro partido del grupo E, Corea del Sur y Costa de Marfil igualaron 1-1, por lo que el duelo entre España y Colombia podría definir de forma temprana el liderato de la zona.
La Tricolor llega a Marruecos con un proceso sólido y argumentos deportivos, recordando que Colombia viene de ser subcampeón mundial en India 2022. Paniagua confía en que las nuevas portadores de la camiseta amarilla esta vez salgan campeonas.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por el Mundial sub 17 Femenino?
Colombia volverá a jugar el próximo miércoles 22 de octubre ante Costa de Marfil, también a las 2:00 p. m. (hora colombiana), con el objetivo de seguir avanzando en su camino por una nueva gesta mundialista.
