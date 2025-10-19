Titular de Colombia ante España para el debut en el Mundial sub 17 Fem

La Selección Colombia Femenina sub 17 inicia este domingo 19 de octubre su participación en la Copa del Mundo enfrentando a España, en lo que será el debut del combinado nacional en el grupo E. El compromiso se disputará en la Academia de Fútbol Mohammed VI, en Rabat (Marruecos), desde las 2:00 p. m. (hora colombiana).

Titular de la Selección Colombia HOY para el Mundial sub 17 Femenino

El técnico Carlos Paniagua definió su once titular con Isabella Tejada en el arco, quien además llevará la cinta de capitana. La defensa estará conformada por Isabella Amado, Laura Cano, Sofía García e Izabella Cortés. Un bloque sólido con buena salida por los costados.

En el mediocampo estarán Ana Sofía Clavijo, Isabella Santa y Daniela Todd, jugadoras con capacidad para recuperar y generar juego. Su tarea será controlar la posesión y conectar con las atacantes ante un rival de gran nivel como España.

En el frente de ataque, Paniagua apostará por la velocidad y el desequilibrio de Ella Grace Martínez, María Ceballos y María Baldovino, tridente que promete dinamismo y efectividad en el último tercio del campo.