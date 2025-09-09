Actualizado:
Lorenzo metió seis cambios: Titular de Colombia ante Venezuela por Eliminatorias
Colombia cierra su participación en las Eliminatorias con varios cambios en su once inicial.
La Selección Colombia se mide ante Venezuela en la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El conjunto cafetero tendrá uno de los partidos más complejos en las clasificatorias enfrentado a uno de los cuadros con los que pelea el cupo para la próxima cita mundialista.
Para el encuentro de visitante ante la vinotinto, Néstor Lorenzo decidió cambiar la base de jugadores. El DT del combinado nacional apostó por varias novedades con el regreso de algunos futbolistas que no estuvieron presentes en el duelo ante Bolivia y un esquema diferente.
Colombia se mide a un equipo con pocas alternativas y con Salomón Rondón y Jefferson Savarino como máximas referencias. El equipo dirigido por Fernando Batista hizo una renovación importante y se mide a la mezcla de juventud y experiencia del combinado cafetero encabezado por Luis Díaz y James Rodríguez.
¿Qué pasó con Jhon Arias en la titular de Colombia ante Venezuela?
Tras un análisis de las opciones, Néstor Lorenzo decidió que Jhon Arias arrancará desde el banco de suplentes. El mediocampista del cuadro cafetero será uno de los revulsivos del combinado nacional a la espera de sumar minutos en la segunda mitad.
El cuadro tricolor tendrá a Kevin Mier en el arco como remplazo de Camilo Vargas, que estuvo en el juego anterior. La defensa, que Tendrá la presencia de Yerry Mina en lugar de Lucumí, que hará pareja de centrales junto a Davinson Sánchez. Daniel Muñoz será el remplazo de Santiago Arias y el debut de Álvaro Angulo en el lateral izquierdo.
Una de las dudas que aparecían en la previa era la disposición del medio campo. Allí, el conjunto cafetero decidió apostar por los fijos y tendrá a Jefferson Lerma y Richard Ríos más la presencia de juego de Kevin Castaño para generar contrapeso defensivo.
Finalmente, la otra variante llegará en el frente de ataque. Lorenzo buscará renovaciones en el ataque, el encargado de hacer las veces de nueve será Luis Javier Suárez. Los extremos si mantendrán con Luis Díaz y James Rodríguez que estará en ataque llegando a posición de gol.
Nómina titular de Selección Colombia ante Venezuela en la fecha 18 de las Eliminatorias
Arquero: Kevin Mier
Defensa: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina y Álvaro Angulo.
Medio campo: Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Richard Ríos
Delantera: James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Javier Suárez.
