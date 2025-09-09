Lorenzo metió seis cambios: Titular de Colombia ante Venezuela por Eliminatorias

La Selección Colombia se mide ante Venezuela en la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El conjunto cafetero tendrá uno de los partidos más complejos en las clasificatorias enfrentado a uno de los cuadros con los que pelea el cupo para la próxima cita mundialista.

Lea también: FIFA tomó drástica medida con los jugadores amonestados en eliminatoria

Para el encuentro de visitante ante la vinotinto, Néstor Lorenzo decidió cambiar la base de jugadores. El DT del combinado nacional apostó por varias novedades con el regreso de algunos futbolistas que no estuvieron presentes en el duelo ante Bolivia y un esquema diferente.

Colombia se mide a un equipo con pocas alternativas y con Salomón Rondón y Jefferson Savarino como máximas referencias. El equipo dirigido por Fernando Batista hizo una renovación importante y se mide a la mezcla de juventud y experiencia del combinado cafetero encabezado por Luis Díaz y James Rodríguez.