Titular de Colombia para enfrentar a Ecuador por Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina ya tiene lista su formación titular para enfrentar a Ecuador este martes 28 de octubre, por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo que entrega cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y define a las selecciones que irán al repechaje. El compromiso se jugará a las 6:00 p. m. en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Colombia llega motivada después de su contundente victoria 4-1 ante Perú en el debut, un resultado que la deja como una de las favoritas de su grupo. El técnico Ángelo Marsiglia decidió mantener la base del equipo que logró ese triunfo, apostando por la solidez defensiva y la eficacia en ataque.

Alineación de Colombia contra Ecuador

El once titular estará conformado por Katherine Tapia en el arco; Carolina Arias (capitana), Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Daniela Caracas en la defensa.

En el mediocampo, Marsiglia contará con Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo y Leicy Santos, mientras que en ataque estarán Ivonne Chacón, Linda Caicedo y Valerín Loboa, buscando aprovechar su velocidad y desequilibrio.