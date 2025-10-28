Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 17:18
Titular de Colombia para enfrentar a Ecuador por Liga de Naciones
La Tricolor viene de golear a Perú en la primera jornada.
La Selección Colombia Femenina ya tiene lista su formación titular para enfrentar a Ecuador este martes 28 de octubre, por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo que entrega cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y define a las selecciones que irán al repechaje. El compromiso se jugará a las 6:00 p. m. en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.
Puede leer: Mindeporte ya advirtió a Deportivo Pereira: comunicado oficial
Colombia llega motivada después de su contundente victoria 4-1 ante Perú en el debut, un resultado que la deja como una de las favoritas de su grupo. El técnico Ángelo Marsiglia decidió mantener la base del equipo que logró ese triunfo, apostando por la solidez defensiva y la eficacia en ataque.
Alineación de Colombia contra Ecuador
El once titular estará conformado por Katherine Tapia en el arco; Carolina Arias (capitana), Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Daniela Caracas en la defensa.
En el mediocampo, Marsiglia contará con Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo y Leicy Santos, mientras que en ataque estarán Ivonne Chacón, Linda Caicedo y Valerín Loboa, buscando aprovechar su velocidad y desequilibrio.
En el banco de suplentes aparecen jugadoras de peso como Ana María Guzmán, Manuela Pavi, Wendy Bonilla y Daniela Montoya, quienes podrían aportar frescura ofensiva en el segundo tiempo.
El combinado nacional intentará sumar una nueva victoria para consolidarse como líder del grupo y acercarse a su objetivo de clasificar directamente al Mundial.
Le puede interesar: Dimayor dio detalles sobre el Chicó vs América de la fecha 18
Por su parte, Ecuador llega de empatar ante Bolivia y buscará hacer respetar su casa, por lo que se espera un partido intenso y de alta exigencia física en la altura de Quito.
Colombia confía en su buen momento y en la conexión entre sus figuras para seguir con paso firme en esta nueva Liga de Naciones que marcará el camino hacia Brasil 2027.
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 28, 2025
Así formará nuestra Selección Colombia Femenina para enfrentar a 🇪🇨 en la CONMEBOL Liga de Naciones#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/nb7kPydaG7
Fuente
Antena 2