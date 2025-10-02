Titular de Colombia Vs Noruega en el Mundial sub 20

La Selección Colombia sub 20 enfrenta este jueves 2 de octubre al seleccionado de Noruega en partido de la segunda fecha de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Chile.

El equipo nacional afronta el compromiso con el objetivo de buscar una nueva victoria, después de haber debutado con triunfo sobre Arabia Saudita, gracias a la anotación lograda por Óscar Perea.