Titular de Colombia Vs Noruega en el Mundial sub 20
El equipo colombiano busca su segunda victoria en la Copa del Mundo.
La Selección Colombia sub 20 enfrenta este jueves 2 de octubre al seleccionado de Noruega en partido de la segunda fecha de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Chile.
El equipo nacional afronta el compromiso con el objetivo de buscar una nueva victoria, después de haber debutado con triunfo sobre Arabia Saudita, gracias a la anotación lograda por Óscar Perea.
Frente a Noruega, Colombia tratará de sumar, por lo menos un empate, para asegurar la clasificación a los octavos de final.
Para lograrlo, el entrenador César Torres apostará por gran parte de la nómina que derrotó a Arabia Saudita, con la cual también intentará controlar el juego área de Noruega, que en la jornada inaugural superó a Nigeria.
La Selección Colombia contará en su nómina contra Noruega la mayoría de futbolistas que lograron la victoria ante Arabia Saudita.
Las únicas dos variantes realizadas por el técnico César Torres son Elkin Rivero y Néiser Villarreal, quienes fueron incluidos en lugar de Luis Miguel Landázuri y Emilio Aristizábal, que se quedaron en el banco de suplente.
Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkín Rivero, Kéner González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Néiser Villarreal.
Colombia Vs Noruega EN VIVO: hora y cómo VER la fecha 2 del Mundial sub 20
El partido entre Colombia contra Noruega por la fecha 2 del grupo F en la Copa del Mundo sub 20 se podrá VER EN VIVO este jueves 2 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde.
El compromiso se verá EN VIVO por la seña principal del Canal RCN, también por el canal de YouTube de Deportes RCN. Antena 2 y Antena2 transmitirá el compromiso en su cuenta oficial de YouTube.
