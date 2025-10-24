Titular de la Selección Colombia ante Perú por la Liga de Naciones

La Liga de Naciones de la Conmebol es el nuevo torneo suramericano que funcionará como eliminatoria directa al Mundial Femenino 2027 en Brasil. En esta primera edición participan nueve selecciones, con únicos (NO de ida y vuelta) y allí se definirán las clasificadas directas y las que irán al repechaje.

Colombia debuta hoy viernes 24 de octubre ante Perú, en el estadio Atanasio Girardot, desde las 6:00 p. m. (hora local). El choque abrirá la actividad de esta fase, en donde la Tricolor aspira a iniciar con buen pie.

Con esta presión de fondo, el técnico Ángelo Marsiglia pretende asegurar un buen arranque en casa antes de los partidos fuera. La alineación titular deberá reflejar una combinación de experiencia, equilibrio defensivo y complejidad ofensiva para marcar el paso desde el primer minuto.

El entrenador prefirió no arriesgar a Linda Caicedo, quien viene 'tocada' debido a una lesión que presentó recientemente, razón por la que estará en el banquillo de suplentes.