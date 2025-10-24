Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 17:13
Titular de la Selección Colombia ante Perú por la Liga de Naciones
Este torneo define los clasificados directos y al repechaje para la Copa del Mundo 2027.
La Liga de Naciones de la Conmebol es el nuevo torneo suramericano que funcionará como eliminatoria directa al Mundial Femenino 2027 en Brasil. En esta primera edición participan nueve selecciones, con únicos (NO de ida y vuelta) y allí se definirán las clasificadas directas y las que irán al repechaje.
Colombia debuta hoy viernes 24 de octubre ante Perú, en el estadio Atanasio Girardot, desde las 6:00 p. m. (hora local). El choque abrirá la actividad de esta fase, en donde la Tricolor aspira a iniciar con buen pie.
Con esta presión de fondo, el técnico Ángelo Marsiglia pretende asegurar un buen arranque en casa antes de los partidos fuera. La alineación titular deberá reflejar una combinación de experiencia, equilibrio defensivo y complejidad ofensiva para marcar el paso desde el primer minuto.
El entrenador prefirió no arriesgar a Linda Caicedo, quien viene 'tocada' debido a una lesión que presentó recientemente, razón por la que estará en el banquillo de suplentes.
Titular de Selección Colombia contra Perú HOY viernes 24 de octubre
Katherine Tapia; Daniela Caracas, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Carolina Arias; Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo, Leicy Santos; Wendy Bonilla, Manuela Pavi y Valerin Loboa.
La Selección Colombia afronta este reto con el ánimo de reivindicar su protagonismo. La estructura de la Liga de Naciones exige consistencia durante meses, pues los equipos que finalicen en los dos primeros lugares se clasificarán directamente al Mundial, mientras que quienes queden tercero y cuarto irán a repechajes.
Luego de enfrentar a Perú, la Selección Colombia viajará a Quito para medirse con Ecuador por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina, pues el martes 28 de octubre la cita será en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
