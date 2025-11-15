Titular de la Selección Colombia para enfrentar a Nueva Zelanda

La Selección Colombia afrontará este sábado en el Chase Stadium Lauderdale un nuevo amistoso internacional ante Nueva Zelanda, en un duelo que llega en un momento clave del proceso hacia el Mundial 2026. El equipo mantiene un buen impulso tras la goleada 4-0 sobre México y el empate 0-0 frente a Canadá en la pasada doble fecha FIFA.

Este partido servirá para que Néstor Lorenzo continúe evaluando alternativas en todas las zonas del campo. El técnico busca ampliar su panorama de cara a la convocatoria final y probar variantes que le permitan mantener la competitividad interna del grupo.

La intención es observar a jugadores que vienen pidiendo más minutos y revisar posibles ajustes en el funcionamiento colectivo, sin perder la identidad que ha caracterizado a la Tricolor en los últimos meses. Por ende, hubo varios cambios en la alineación titular.

Titular confirmada de Colombia contra Nueva Zelanda

Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.