Selección Colombia 2025
Sáb, 15/11/2025 - 18:36

Titular de la Selección Colombia para enfrentar a Nueva Zelanda

El seleccionador Néstor Lorenzo le dará minutos a varios jugadores que habitualmente no son convocados a la Tricolor.

La Selección Colombia afrontará este sábado en el Chase Stadium Lauderdale un nuevo amistoso internacional ante Nueva Zelanda, en un duelo que llega en un momento clave del proceso hacia el Mundial 2026. El equipo mantiene un buen impulso tras la goleada 4-0 sobre México y el empate 0-0 frente a Canadá en la pasada doble fecha FIFA.

Este partido servirá para que Néstor Lorenzo continúe evaluando alternativas en todas las zonas del campo. El técnico busca ampliar su panorama de cara a la convocatoria final y probar variantes que le permitan mantener la competitividad interna del grupo.

La intención es observar a jugadores que vienen pidiendo más minutos y revisar posibles ajustes en el funcionamiento colectivo, sin perder la identidad que ha caracterizado a la Tricolor en los últimos meses. Por ende, hubo varios cambios en la alineación titular.

Titular confirmada de Colombia contra Nueva Zelanda

Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Uno de los temas que más atención genera es la portería. La lesión de Kevin Mier abre un escenario incierto y obliga al cuerpo técnico a poner la lupa sobre quienes podrían asumir ese rol en el Mundial y por eso se probaría a dos porteros diferentes en estos juegos de preparación.

El duelo ante los oceánicos también permitirá examinar cómo responden los futbolistas en distintos contextos y ritmos de partido, aspecto fundamental para las decisiones que se tomarán en 2026.

Tras enfrentar a Nueva Zelanda, Colombia viajará a Nueva York para disputar el martes 18 de noviembre su último amistoso del año frente a Australia, un cierre que será decisivo para perfilar la estructura definitiva del equipo mundialista.

Colombia

Selección Colombia

Nueva Zelanda

Amistoso Internacional

