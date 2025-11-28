Cargando contenido

Selección Colombia Femenina 2025
Selección Colombia Femenina 2025
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 15:47

Titular de la Selección Colombia para este viernes contra Bolivia

El partido se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz.

La Selección Colombia femenina ya tiene su once titular para enfrentar a Bolivia este viernes 28 de noviembre por la Liga de Naciones de la Conmebol. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia buscará mantener su campaña perfecta en el torneo.

Puede leer: Gamero lanzó dardo a Millonarios y recordó a Pitirri: "Él no me habría dejado ir"

Titular de Colombia contra Bolivia

El once confirmado está compuesto por Katherine Tapia en el arco; Carolina Arias, Daniela Arias, Manuela Vanegas y Yirleidis Quejada en la defensa. En el mediocampo estarán Marcela Restrepo e Ilana Izquierdo; más adelantadas irán Wendy Bonilla, Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez. En punta estará Valerín Loboa.

Colombia llega al compromiso como líder absoluta de la Liga de Naciones, con seis puntos en dos partidos disputados, cifra que refleja el gran momento del equipo. Las victorias previas ante Perú y Ecuador han consolidado su favoritismo.

El encuentro se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz, un escenario siempre complejo debido a la altitud, aunque la Tricolor ya se ha preparado para afrontar este desafío físico.

Lea también
Image
Selección Colombia y Manchester United

Manchester United fichará a un mediocampista de Selección Colombia

Ver más

Bolivia, por su parte, llega sin puntos y en el último lugar de la tabla, un panorama adverso que buscará revertir ante su afición. Sin embargo, en el papel, la superioridad de Colombia es evidente.

Desde el cuerpo técnico, Marsiglia ha insistido en la necesidad de no confiarse y de mantener la intensidad desde los primeros minutos. La exigencia es clara: sostener la idea de juego y asegurar un nuevo triunfo.

Le puede interesar: Programación cuarta fecha de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II

Colombia tendrá descanso en la cuarta fecha del torneo, por lo que no volverá a competir hasta el próximo año. Este partido, entonces, es clave para cerrar el 2025 con puntaje ideal.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen

Selección Colombia Femenina

Imagen

Selección de Bolivia Femenina

Imagen

Liga de Naciones Femenina Conmebol

Cargando más contenidos

Fin del contenido