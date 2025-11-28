Titular de la Selección Colombia para este viernes contra Bolivia

La Selección Colombia femenina ya tiene su once titular para enfrentar a Bolivia este viernes 28 de noviembre por la Liga de Naciones de la Conmebol. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia buscará mantener su campaña perfecta en el torneo.

Titular de Colombia contra Bolivia

El once confirmado está compuesto por Katherine Tapia en el arco; Carolina Arias, Daniela Arias, Manuela Vanegas y Yirleidis Quejada en la defensa. En el mediocampo estarán Marcela Restrepo e Ilana Izquierdo; más adelantadas irán Wendy Bonilla, Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez. En punta estará Valerín Loboa.

Colombia llega al compromiso como líder absoluta de la Liga de Naciones, con seis puntos en dos partidos disputados, cifra que refleja el gran momento del equipo. Las victorias previas ante Perú y Ecuador han consolidado su favoritismo.

El encuentro se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz, un escenario siempre complejo debido a la altitud, aunque la Tricolor ya se ha preparado para afrontar este desafío físico.