Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 15:47
Titular de la Selección Colombia para este viernes contra Bolivia
El partido se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz.
La Selección Colombia femenina ya tiene su once titular para enfrentar a Bolivia este viernes 28 de noviembre por la Liga de Naciones de la Conmebol. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia buscará mantener su campaña perfecta en el torneo.
Puede leer: Gamero lanzó dardo a Millonarios y recordó a Pitirri: "Él no me habría dejado ir"
Titular de Colombia contra Bolivia
El once confirmado está compuesto por Katherine Tapia en el arco; Carolina Arias, Daniela Arias, Manuela Vanegas y Yirleidis Quejada en la defensa. En el mediocampo estarán Marcela Restrepo e Ilana Izquierdo; más adelantadas irán Wendy Bonilla, Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez. En punta estará Valerín Loboa.
Colombia llega al compromiso como líder absoluta de la Liga de Naciones, con seis puntos en dos partidos disputados, cifra que refleja el gran momento del equipo. Las victorias previas ante Perú y Ecuador han consolidado su favoritismo.
El encuentro se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz, un escenario siempre complejo debido a la altitud, aunque la Tricolor ya se ha preparado para afrontar este desafío físico.
Bolivia, por su parte, llega sin puntos y en el último lugar de la tabla, un panorama adverso que buscará revertir ante su afición. Sin embargo, en el papel, la superioridad de Colombia es evidente.
Desde el cuerpo técnico, Marsiglia ha insistido en la necesidad de no confiarse y de mantener la intensidad desde los primeros minutos. La exigencia es clara: sostener la idea de juego y asegurar un nuevo triunfo.
Le puede interesar: Programación cuarta fecha de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II
Colombia tendrá descanso en la cuarta fecha del torneo, por lo que no volverá a competir hasta el próximo año. Este partido, entonces, es clave para cerrar el 2025 con puntaje ideal.
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 28, 2025
Así formará nuestra Selección Colombia Femenina de Mayores para enfrentar a 🇧🇴 por la tercera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/bzQfagsYf6
Fuente
Antena 2