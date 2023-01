Título amargo: Futbolistas denunciaron robo en Bogotá en medio de la Vuelta Olímpica

Se celebró la final de la Copa Nottingham, la cual fue celebrada en el famoso estadio Olaya Herrera de Bogotá, un escenario que le abre las puertas al mejor fútbol aficionado de la ciudad y que este lunes festivo vivió un hecho que seguramente ningún deportista querría vivir.

Según se pudo conocer, mientras las jugadoras del equipo Bacatá estaban celebrando su título, habría ocurrido un hurto a sus pertenencias en unos camerinos improvisados que dispuso la organización, los cuales estaban en unas carpas blancas porque los reales están siendo intervenidos.

"Estábamos ya en la celebración cuando una de las chicas va al camerino que tenemos habilitado y dice que no tiene el celular, entonces todas corren a buscar sus celulares y, efectivamente, se llevaron unos 10 celulares de las chicas del equipo", fue lo que dijo Alejandro Pineda, asistente técnico del equipo para CityTv.

Así mismo, una madre de una de las jugadoras del equipo dio a conocer que "cuando juegan las niñas no hay seguridad, no hay celadores, no hay nada. Pero cuando juegan los hombres, así sea entre semana, hay Policía, hay celadores, hay de todo. A las niñas las dejan desamparadas".

Aunque la situación no ha tenido una solución por parte de la organización o las autoridades, se espera que estas jugadoras puedan solucionar de alguna forma este hecho que terminó opacando la celebración de este título, el cual representaba para ellas un paso más a la liga profesional.