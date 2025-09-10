TODAS las bajas de selecciones Conmebol para el debut en el Mundial

El Mundial 2026 apenas empieza a asomarse, y ya hay dos noticias que golpean fuerte a las selecciones sudamericanas. Ecuador y Argentina, que cerraron su camino en Eliminatorias siendo segunda y primera respectivamente, no podrán contar con dos de sus referentes para el debut: Moisés Caicedo y Nicolás Otamendi.

Moisés Caicedo, baja sensible para Ecuador en el Mundial

La Tri llegó con ímpetu a la última fecha, derrotando 1-0 a Argentina en Guayaquil. Sin embargo, la alegría no fue completa: Moisés Caicedo terminó expulsado por doble amarilla y automáticamente se pierde la primera jornada de la Copa del Mundo.

El mediocampista del Chelsea, pieza clave en el esquema de Sebastián Beccacece, vio la segunda amarilla tras una falta sobre Nico González. El árbitro Wilmar Roldán no dudó en mostrarle la roja, dejando al equipo con diez.

Aunque la sanción será de una sola fecha, se trata de una ausencia muy sensible. Caicedo es el motor del mediocampo ecuatoriano y, aunque podrá estar en los amistosos previos, el debut mundialista tendrá que verlo desde la tribuna.