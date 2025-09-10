Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 18:23
TODAS las bajas de selecciones Conmebol para el debut en el Mundial
Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay accedieron directamente a la Copa del Mundo 2026.
El Mundial 2026 apenas empieza a asomarse, y ya hay dos noticias que golpean fuerte a las selecciones sudamericanas. Ecuador y Argentina, que cerraron su camino en Eliminatorias siendo segunda y primera respectivamente, no podrán contar con dos de sus referentes para el debut: Moisés Caicedo y Nicolás Otamendi.
Puede leer: Luis Javier Suárez confesó en cuáles equipos del FPC le gustaría jugar
Moisés Caicedo, baja sensible para Ecuador en el Mundial
La Tri llegó con ímpetu a la última fecha, derrotando 1-0 a Argentina en Guayaquil. Sin embargo, la alegría no fue completa: Moisés Caicedo terminó expulsado por doble amarilla y automáticamente se pierde la primera jornada de la Copa del Mundo.
El mediocampista del Chelsea, pieza clave en el esquema de Sebastián Beccacece, vio la segunda amarilla tras una falta sobre Nico González. El árbitro Wilmar Roldán no dudó en mostrarle la roja, dejando al equipo con diez.
Aunque la sanción será de una sola fecha, se trata de una ausencia muy sensible. Caicedo es el motor del mediocampo ecuatoriano y, aunque podrá estar en los amistosos previos, el debut mundialista tendrá que verlo desde la tribuna.
Nicolás Otamendi se pierde la fecha 1 del Mundial con Argentina
El campeón del mundo tampoco salió ileso de su visita a Ecuador. Nicolás Otamendi, el experimentado zaguero del Benfica, fue expulsado en el primer tiempo tras una dura entrada sobre Ever Valencia. Una acción que, más allá del partido, tendrá consecuencias en el Mundial.
La FIFA estipula que las sanciones en Eliminatorias se trasladan a la Copa del Mundo, por lo que Otamendi queda automáticamente descartado para el estreno. Con 36 años, el defensor no solo aporta seguridad en la zaga, también liderazgo en un vestuario cargado de figuras y nuevas generaciones.
Le puede interesar: España sufre baja para el Mundial de Ciclismo 2025; revelan la nómina
Lionel Scaloni tendrá que barajar opciones para suplirlo. Cristian 'Cuti' Romero parte como titular fijo, pero el técnico podría recurrir a jóvenes centrales que ya hacen fila en la selección. La decisión marcará el arranque de Argentina en Estados Unidos, México y Canadá.
Con este panorama, tanto Ecuador como Argentina saben que el debut mundialista no será con nómina completa. Caicedo y Otamendi, símbolos de sus equipos, tendrán que esperar a la segunda fecha para entrar en escena.
Fuente
Antena 2