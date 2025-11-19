Todavía quedan cupos europeos al Mundial: Así se jugará el repechaje

Así se jugará el repechaje europeo

En la UEFA tienen su propio modelo de repesca para decidir los últimos cuatro grupos al Mundial, en primer lugar las 12 selecciones que terminaron segundas en su grupo de eliminatorias irán repartidas en 3 bombos además de los 4 equipos mejor posicionados en Nations League que no hayan terminado entre los dos primeros en eliminatorias. De acá saldrán los 4 bombos que se sortearán para definir las 4 llaves.

En cada llave habrá un equipo de cada bombo y se enfrentarán en dos semifinales y una final, todo a partido único definiendo así los últimos 4 clasificados por parte de la comunidad europea. El sorteo se llevará a cabo mañana 20 de noviembre de 2025.