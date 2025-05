Todo listo para el Mundial sub-17 en Catar: así quedó la fase de grupos

En Doha se realizó oficialmente el sorteo de la Copa Mundial Sub-17 que tendrá lugar este año del 3 al 27 de noviembre. Por primera vez este torneo tendrá la participación de 48 selecciones lo cual es una de las principales novedades del torneo.

Con relación al formato del torneo, las selecciones participantes fueron repartidas en 12 grupos de cuatro. Las dos primeras de cada grupo, junto con las ocho mejores terceras, se clasificarán a la ronda de dieciseisavos de final. A partir de esta ronda se harán llaves de eliminación directa.

