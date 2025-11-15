Todo listo para la primera prueba de Colombia antes del Mundial

El técnico de la selección Colombia Néstor Lorenzo ya completó el grupo de 26 jugadores convocados para los duelos amistosos de esta fecha FIFA en territorio estadounidense y realizará su primera práctica de campo con todos los deportistas.

Los últimos en llegar fueron los defensores Johan Mojica y Jhon Lucumí que llegan procedentes de España e Italia, respectivamente y ahora esperan sumarse a los trabajos liderados por el cuerpo técnico.

Con relación a la competencia que hay entre los delanteros, Jhon Córdoba quien regresó a un llamado del equipo nacional aseguró que se siente muy bien con esa sana rivalidad que hay entre los deportista y así luchar por estar en el grupo final para el Mundial.

🎥 La banda de Néstor Lorenzo, ya está completa. 😎💪🪄



Bienvenidos Muñoz, Lucumi y Mojica. 👋⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/scL5ZcDuMc — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 12, 2025

"Estoy acostumbrado a tener buenas competencias en los equipos en donde he estado, ahora acá en la selección hay una competencia bonita y que todos sigamos luchando por nuestro cupo porque eso nos hará más fuertes y mejores", dijo el delantero.

Rafael Santos Borré, quien también lucha por un puesto en el Mundial explicó como ha sido el trabajo de estos últimos meses de cara a la Copa Mundo y dijo que lo más importante será mejorar los factores que todavía generan algunas complicaciones como por ejemplo la definición.

"Nos venimos preparando bien, venimos haciendo bien las cosas, es un grupo que está bastante consolidado y fuerte y este tipo de amistosos siempre nos sirven porque son equipos competitivos, intensos que nos van a probar en como seguimos estando y como está el presente individual de cada jugador", explicó Borré

Los últimos partidos de Colombia en este 2025 serán estos duelos que serán este sábado 15 de noviembre ante Nueva Zelanda y el martes 18 ante Australia. Por su parte el próximo 5 de diciembre se conocerán los rivales de la 'tricolor' para el Mundial de 2026.

