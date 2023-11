Todo se puso peor: revelan audio en el que Byron Castillo admite ser colombiano

Lo de Byron Castillo parece un tema de nunca acabar y en las últimas horas dieron a conocer el audio donde el jugador reconoce haber nacido en Colombia y no en Ecuador como en principio se decía, por lo que su carrera quedará en el limbo.

Es necesario primero decir que Ecuador ya perdió tres puntos en estas eliminatorias tras darse a conocer la dudosa nacionalidad del jugador y no suficiente con todo eso, llegó la prueba reina en la que no solo Castillo reconoció que es colombiano, sino que también hay una "serie de irregularidades, como doble identidad, adulteración de nacionalidad y de edad”.

Hace pocas horas la se destapó a medios internacionales la transcripción del audio de Byron, donde habla con el coronel Jara y allí da a conocer datos que fueron claves para que el TAS avanzara con la investigación.

"Yo llegué, no sabía nada de eso de cómo arreglar cosas así. No sabía nada. Me dijeron ya esto y lo otro, te vamos a hacer esto, por aquí te vamos a ayudar", fue lo que inició diciéndole el jugador a Jara.

Por otro lado, continuó con su relato: "Yo llegué y bueno, comencé a jugar sin ningún problema borrado de todo y así ahora es que he visto que han subido todos los problemas".

Y después reconoció que en realidad nació el 5 de junio de 1995 y no el 10 de noviembre de 1998, como está en la supuesta acta ecuatoriana. Así como también su lugar de origen es Tumaco (Nariño) y no la provincia de Guayas.

Con todo este panorama claro y tras un gran problema con la selección ecuatoriana, ahora se conoció que la Federación Mexicana de Fútbol habría solicitado al Pachuca no volver a alinear al jugador tras este inconveniente por nacionalidades que podría acabar con la carrera de Castillo.