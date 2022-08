“Todos nos equivocamos”: Juanfer apunta a Nacional por salida de Gio Moreno

La salida de Giovanni Moreno de Atlético Nacional fue un episiodio difícil para el juagdor, el equipo y los aficionados, quienes arremetieron contra el club por las decisiones que tomó con este futbolista que habría llegado a inicio de año y cumplió una de las promesas que hizo tras su regreso: Ser campeón de la Liga Betplay con el equipo paisa.

Pero esa despedida de Moreno generó muchas sensaciones para los conocidos del jugador, entre ellos Juan fernando Quitero que dijo "a ‘Gio’ lo conozco hace mucho tiempo, lo quiero, lo respeto, porqué crecí viéndolo. Fue uno de mis referentes en el Envigado FC, creo que es una persona demasiado genuina".

En una entrevista hecha por Dimelo King, un famoso personaje de YouTube, Quintero habló de la salida de su amigo del club 'verdolaga': "Son cosas que si uno le ve la malicia, no hay necesidad. Una persona de estas, con el liderazgo que tiene ayude a un grupo a quedar campeón después de muchos años que no ganaba, se crucifica así. Hay que respetar la decisión de los directivos en este caso, pero yo no condenaría eso porque muchas veces todos nos equivocamos"

"Estas cosas dan tristeza, porque son cosas que se viven el el fútbol. Si tú te pones a ver, la entrevista fue natural, no fue exigiendo, no fue haciendo quedar mal nadie, no exponiendo. Quizá las personas encargadas de las decisiones lo tomaron así, pero en el fútbol se habla es en el campo, quedó campeón Nacional" finalizó.

Por ahora Gio tiene un futuro incierto, pues su salida difícil del equipo paisa complicó el futuro del jugador que con 36 años sigue interesado en seguir en el fútbol profesional colombiano antes de anunciar algún retiro.