Tolima se mete en la lucha contra Millonarios y América por fichaje de lujo

Deportes Tolima regresó a la vida desde que Lucas González asumió el cargo de director técnico y lo ha venido demostrando con buenos resultados con el pasar del semestre de clausura de 2025, en donde ya concretó su cupo a los cuadrangulares finales.

El 'pijao' poco a poco se ha venido posicionando como candidato a quedarse con el título de la Liga BetPlay 2025-II y también se afianza en los puestos de clasificatorio para Copa Libertadores. Frente a esta situación, las directivas de Tolima empiezan a tomar medidas para reforzarse y hacer una buena campaña a nivel nacional e internacional, por lo que ya se habrían fijado en Jannenson Sarmiento, mediocampista que milita actualmente en el recién descendido, Unión Magalena.

Le puede interesar: Se terminan los cupos: Estas son las cuentas de los equipos en Liga Betplay

Tolima se interesa por el fichaje de Jannenson Sarmiento

La figura de tan solo 26 años ha sido pretendido por varios equipos desde el principio de la temporada 2025, pero su fichaje finalmente no se pudo llevar a cabo y el que siguió disfrutando de su talento fue Unión Magdalena, aunque el descenso a la segunda división podría complicar su continuidad.

Sarmiento, a pesar de su corta edad, ha demostrado grandes capacidades deportivas con el pasar de los partidos y minutos que tiene dentro del terreno de juego, por lo que en primera instancia había despertado el interés de Millonarios y América de Cali.