Tolima va con todo por fichaje de lujo
@cdtolima / Peslogos
Fútbol
Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 07:46

Tolima se mete en la lucha contra Millonarios y América por fichaje de lujo

Tolima ya empieza a pensar en los refuerzos para 2026 y se habría fijado en una 'joya' del mediocampo.

Deportes Tolima regresó a la vida desde que Lucas González asumió el cargo de director técnico y lo ha venido demostrando con buenos resultados con el pasar del semestre de clausura de 2025, en donde ya concretó su cupo a los cuadrangulares finales. 

El 'pijao' poco a poco se ha venido posicionando como candidato a quedarse con el título de la Liga BetPlay 2025-II y también se afianza en los puestos de clasificatorio para Copa Libertadores. Frente a esta situación, las directivas de Tolima empiezan a tomar medidas para reforzarse y hacer una buena campaña a nivel nacional e internacional, por lo que ya se habrían fijado en Jannenson Sarmiento, mediocampista que milita actualmente en el recién descendido, Unión Magalena. 

Tolima se interesa por el fichaje de Jannenson Sarmiento 

La figura de tan solo 26 años ha sido pretendido por varios equipos desde el principio de la temporada 2025, pero su fichaje finalmente no se pudo llevar a cabo y el que siguió disfrutando de su talento fue Unión Magdalena, aunque el descenso a la segunda división podría complicar su continuidad

Sarmiento, a pesar de su corta edad, ha demostrado grandes capacidades deportivas con el pasar de los partidos y minutos que tiene dentro del terreno de juego, por lo que en primera instancia había despertado el interés de Millonarios y América de Cali

 

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que Jannenson también estaría siendo visto por el 'vinotinto y oro', quien se sumaría a la lucha por los derechos deportivos del jugador que solo saldría en condición de compra. 

¿Cómo le ha ido a Jannenson Sarmiento en Unión Magdalena?

El mediocampista arribó a Unión Magdalena a principios de la temporada 2024 desde Uruguay en donde jugó con Danubio. Desde entonces, ha tenido de disputar 80 partidos, más de 6.000 minutos en los que estuvo dentro del terreno de juego en los que ayudó a conseguir el ascenso a la primera división en 2025 y sellar una cuenta con 23 goles y 4 asistencias. 

