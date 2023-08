Tom Brady, Ryan Reynolds y otros famosos que son dueños de grandes clubes de fútbol

El mejor jugador de la historia del fútbol americano, Tom Brady, ha entrado en el capital del club inglés Birmingham City, de segunda división, anunciaron club y el exjugador el jueves en redes sociales.

"Here we go! (¡Allá vamos!). No podría estar más emocionado por formar parte de la familia de los Blues", escribió Tom Brady en su cuenta de Instagram. "Es una ciudad y un club en pleno ascenso y tengo ganas de descubrir la atmósfera de St. Andrew's", estadio del equipo.

El Birmingham City terminó en la 17ª posición de Championship (2ª división inglesa) la pasada temporada, luego de atravesar un curso complicado en el que tuvo que luchar de manera intensa por la permanencia.

"El camino ha sido largo para Birmingham, pero estos aficionados nunca han dejado de creer", declaró Brady, siete veces campeón de la Superbowl. "Tenemos una canción que dice 'pase lo que pase, continúa'. Estaré en este camino con vosotros".

El club inglés encara la nueva temporada con un nuevo propietario, la sociedad estadounidense Shelby Companies Limited (SCL), filial de Knighthead Capital Management, cuya compra puso fin a 16 años de propiedad china.

Tom Brady y otros famosos que son dueños de grandes clubes de fútbol

De esta manera, Tom Brady se une a otras personalidades que se han hecho dueños de equipos de fútbol tanto en Estados Unidos, como en Inglaterra.

Es el caso de Lebron James, accionista minoritario del Liverpool, de James Hardem, uno de los propietarios de loa Rockets de Houston, o el actor Ryan Reynolds, quien se hizo dueño de Wrexham, club de la cuarta división del balompié inglés.

También hay que hablar de Eva Longoria y Mesut Özil, quienes se unieron a un grupo de inversionistas que comprar el 50 % del equipo Necaxa de México.

Por último, no hay que dejar de lado a Will Ferrell, actor que se ha convertido en el líder de Los Angeles FC, actual campeón de la MLS.