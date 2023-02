Tomás Ángel desmiente a Héctor Cárdenas: "Lo que dicen de la convivencia no es algo correcto"

El tema Tomás Ángel ha dado mucho de qué hablar, pues luego del doblete que marcó el antioqueño en el partido de vuelta de la Superliga ante Deportivo Pereira, varias personas se cuestionan la razón de su ausencia en la convocatoria para el Sudamericano sub 20.

Así, fue Héctor Cárdenas, entrenador de la Selección Colombia sub 20, quien comentó que la no presencia del delantero en la convocatoria no tuvo que ver con las condiciones sino con el poco tiempo de juego en Atlético Nacional, sugiriendo que también hubo un tema de convivencia de Ángel en la plantilla.

Sin embargo, Tomás Ángel desmintió tal versión, pues en una atención a ESPN, el delantero comentó que la razón que le dieron para no jugar el Sudamericano "fueron los minutos de juego, pero es que jugar en Atlético Nacional no es fácil, hay jugadores de mucho calibre, talento y experiencia. Y creo que esto debe tener una ventaja por la calidad de entrenos, siempre van a ser más grandes que en cualquier equipo".

Además, Ángel desmintió los rumores sobre su comportamiento en la Tricolor, pues "lo que dicen de la convivencia no es algo correcto porque pueden hablar con el que quieran, estuve con ellos y sufrí con ellos en una gran etapa de este ciclo y decir que yo no encajaba o decir que era tóxico en el grupo no me parece correcto".

Asimismo, sugirió hablar con Jorge Cabezas Hurtado y Ricardo Caraballo -delanteros en el Sudamericano-, afirmando que nunca tuvo problemas con ellos, y rescatando de paso la actuación del primero, así como justificando la falta de goles del segundo en vista de que "entró en una especie de bloqueo mental".

Por último, Tomás Ángel habló sobre la intención de ir a Indonesia 2023, pues "el deseo de estar en el Mundial no lo voy a dejar de tener, soy un jugador polifuncional y puedo ayudar en todas las facetas de ataque. Si al final me llaman voy a aportar con las mejores energías, pero en este momento estoy enfocado en Nacional".

