Toni Kroos encendió la polémica por la reducción de salarios en Real Madrid

Aunque en principio todo indicaba que Real Madrid no tendría que negociar con sus futbolistas una reducción salarial, con el correr de los días la institución blanca se vio obligada a tomar las mismas medidas a las que recurrieron Atlético de Madrid y Barcelona, entre otros, por lo que ya habrían empezado a hablar con sus futbolistas para analizar las posibilidades que se pueden tomar en este caso.

Sin embargo, Toni Kroos fue uno de los primeros en mostrar su molesti con los hechos y dejó en claro que prefiere recibir sus ingresos completos y él decidir en qué los invierte, palabras que no cayeron nada bien a los directivos del equipo 'Merengue' así como tampoco lo hicieron a la afición. "Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario, y hay muchos lugares donde están atravesando la misma situación. Una rebaja del salario es como una donación en vano", señaló al medio alemán 'SWR'.

Luego continuó hablando de la forma en la que el fútbol podría cambiar: "Muchos clubes carecen de ingresos planificados. También depende de cuánto tiempo esté parado el fútbol. Por ejemplo, si se retoma en mayo, se encontrarán soluciones. Si dura hasta el invierno, me imagino que uno u otro club ya no existirá. Eso cambiaría el fútbol tal como lo conocemos. Es cuestionable si esas grandes sumas de dinero se podrán pagar. Creo que todos tendrán problemas. Algunos más, algunos menos. Tal vez no sea tan malo del todo porque todo se volvió un poco extremo".

Atlético de Madrid y Barcelona llegaron a acuerdos con sus planteles de diferentes maneras, sin embargo, también se vieron obligados a negociar con algunos trabajadores de la institución y solicitaron permisos al Ministerio del Trabajo en España.