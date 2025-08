Torino se está cansando de Duván Zapata: "las señales no son alentadoras"

“El Torino no podrá contar con Duvan Zapata por un tiempo más. El regreso del delantero colombiano sigue retrasado. Su baja de 304 días, su edad y su imponente complexión física exigen precaución. Las señales no parecen alentadoras. Zapata entrenó por separado, sin participar en ningún amistoso. No ha habido deterioro, pero tampoco la respuesta positiva que esperaba el Granata a estas alturas de su preparación”