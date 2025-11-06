A qué hora y cómo VER EN VIVO Boca Juniors vs Real Cundinamarca HOY jueves 6 de noviembre

Boca Juniors de Cali recibirá este jueves 6 de noviembre a Real Cundinamarca en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en cumplimiento de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II.

El conjunto caleño viene de conseguir un valioso empate ante Real Cartagena en el Jaime Morón, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por el liderato del grupo B. Ahora, en condición de local, buscará su primera victoria en esta fase para escalar posiciones y seguir soñando con el ascenso.

Por su parte, Real Cundinamarca llega motivado tras vencer a Patriotas en el estadio de Techo y lidera parcialmente su grupo. El equipo ha mostrado solidez defensiva y contundencia ofensiva en el arranque del cuadrangular.

El ganador del grupo B disputará la gran final del segundo semestre frente al vencedor del grupo A, en busca del título y la oportunidad de llegar a la Primera División del fútbol colombiano.