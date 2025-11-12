Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 16:19
A qué hora y cómo VER EN VIVO Cartagena vs Real Cundinamarca HOY 12 de noviembre - Torneo Betplay
Siga las emociones por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales.
Real Cartagena se juega un partido clave este miércoles 12 de noviembre, cuando reciba a Real Cundinamarca por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II.
El compromiso se disputará en el estadio Jaime Morón León desde las 6:10 de la tarde, con la expectativa de una buena asistencia del público local.
El conjunto cartagenero llega con solo dos puntos y está obligado a ganar si quiere mantener opciones de pelear el ascenso. Enfrente tendrá a un Real Cundinamarca que es líder del grupo con seis unidades y que atraviesa un gran momento futbolístico, con dos victorias en línea.
El equipo dirigido por Néstor Craviotto deberá mostrar su mejor versión ofensiva para frenar a un rival sólido y ordenado. Una derrota podría dejar a los heroicos prácticamente sin opciones de clasificación.
Vale recordar que solo queda un cupo de ascenso disponible, luego de que Jaguares de Córdoba asegurara el primero el pasado martes.
Real Cartagena vs Real Cundinamarca: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 12 de noviembre
El partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca por la tercera fecha del Torneo Betplay se disputará este miércoles 12 de noviembre a partir de las 18:10 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:10
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:10
Bolivia y Venezuela: 19:10
Estados Unidos: 17:10 (D.C. y Florida) - 18:10 (Chicago) - 15:10 (Los Ángeles)
México: 17:10
España: 01:10
Fuente
Antena 2