A qué hora y cómo VER EN VIVO Cartagena vs Real Cundinamarca HOY 12 de noviembre - Torneo Betplay

Real Cartagena se juega un partido clave este miércoles 12 de noviembre, cuando reciba a Real Cundinamarca por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II.

El compromiso se disputará en el estadio Jaime Morón León desde las 6:10 de la tarde, con la expectativa de una buena asistencia del público local.

El conjunto cartagenero llega con solo dos puntos y está obligado a ganar si quiere mantener opciones de pelear el ascenso. Enfrente tendrá a un Real Cundinamarca que es líder del grupo con seis unidades y que atraviesa un gran momento futbolístico, con dos victorias en línea.

El equipo dirigido por Néstor Craviotto deberá mostrar su mejor versión ofensiva para frenar a un rival sólido y ordenado. Una derrota podría dejar a los heroicos prácticamente sin opciones de clasificación.

Vale recordar que solo queda un cupo de ascenso disponible, luego de que Jaguares de Córdoba asegurara el primero el pasado martes.