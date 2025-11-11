A qué hora y cómo VER EN VIVO Cúcuta vs Jaguares HOY martes 11 de noviembre - Torneo Betplay

Cúcuta Deportivo buscará mantener su buena racha este martes 11 de noviembre cuando reciba a Jaguares de Córdoba por la tercera fecha de los cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II. El compromiso se disputará en el estadio General Santander a partir de las 4:00 p. m., en un duelo clave por el liderato del Grupo A.

El conjunto fronterizo llega con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeros partidos y es líder del grupo con seis puntos. Los motilones han mostrado solidez defensiva y efectividad en el ataque, lo que los acerca a la gran final del torneo.

Por su parte, Jaguares ocupa la segunda posición con cuatro unidades y llega motivado tras vencer a Internacional de Palmira. El equipo cordobés intentará dar el golpe en condición de visitante para superar al Cúcuta en la tabla.

El otro encuentro del grupo será entre Internacional de Palmira y Atlético Huila, programado para las 6:10 de la tarde, completando así la jornada en la zona A.