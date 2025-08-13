Cargando contenido

Cúcuta Deportivo vs Deportes Quindío
Cúcuta Deportivo vs Deportes Quindío
Pixabay y Pes Logos
Torneo BetPlay
Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 14:15

A qué hora y cómo VER EN VIVO Cúcuta vs Quindío HOY 13 de agosto - Torneo Betplay

Siga las emociones del partido correspondiente a la tercera fecha, que se disputará en el General Santander.

El Cúcuta Deportivo recibe este miércoles 13 de agosto al Deportes Quindío en un duelo de la tercera fecha del Torneo Betplay 2025-II que fue reprogramado. El compromiso se disputará en el estadio General Santander, donde el equipo fronterizo buscará hacer valer su localía.

Los Motilones llegan motivados por sus recientes resultados y con la intención de seguir en la parte alta de la tabla, aprovechando el respaldo de su afición. De momento es segundo con ocho puntos.

Puede leer: Medellín tendrá 'nuevo' estadio: el alcalde Federico Gutiérrez lo confirmó

Por su parte, el conjunto quindiano quiere sumar fuera de casa su primera victoria en el certamen, que le permitiría acercarse a los puestos de clasificación ya que marcha último con dos unidades.

El partido promete intensidad, pues ambos conjuntos lucharán por una victoria para seguir animando el campeonato de ascenso.

Cúcuta vs Quindío: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 13 de agosto

El partido entre Cúcuta Deportivo y Quindío por la quinta fecha del Torneo Betplay se disputará este miércoles 13 de agosto a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports, Win Play y Fanatiz (en Norteamérica), y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 16:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

México: 15:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 17:00

España: 23:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Cúcuta Deportivo

Cúcuta Deportivo

Imagen
Deportes Quindío

Deportes Quindío

Imagen

Torneo BetPlay

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Dimayor

Dimayor

Imagen

Señal en vivo

Imagen

Transmisión en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido