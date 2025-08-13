Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 14:15
A qué hora y cómo VER EN VIVO Cúcuta vs Quindío HOY 13 de agosto - Torneo Betplay
Siga las emociones del partido correspondiente a la tercera fecha, que se disputará en el General Santander.
El Cúcuta Deportivo recibe este miércoles 13 de agosto al Deportes Quindío en un duelo de la tercera fecha del Torneo Betplay 2025-II que fue reprogramado. El compromiso se disputará en el estadio General Santander, donde el equipo fronterizo buscará hacer valer su localía.
Los Motilones llegan motivados por sus recientes resultados y con la intención de seguir en la parte alta de la tabla, aprovechando el respaldo de su afición. De momento es segundo con ocho puntos.
Por su parte, el conjunto quindiano quiere sumar fuera de casa su primera victoria en el certamen, que le permitiría acercarse a los puestos de clasificación ya que marcha último con dos unidades.
El partido promete intensidad, pues ambos conjuntos lucharán por una victoria para seguir animando el campeonato de ascenso.
MATCH DAY / DÍA DE PARTIDO ♥️🖤— Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) August 13, 2025
Nuestro Rojinegro, sale nuevamente a la batalla. 🏹🏟️#CúcVsQuí pic.twitter.com/ZNdf4WL33J
Cúcuta vs Quindío: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 13 de agosto
El partido entre Cúcuta Deportivo y Quindío por la quinta fecha del Torneo Betplay se disputará este miércoles 13 de agosto a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports, Win Play y Fanatiz (en Norteamérica), y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 16:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00
México: 15:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 17:00
España: 23:00
Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)
📝 𝘾𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙙𝙤𝙨— Deportes Quindío S.A (@QuindioOficial) August 13, 2025
Nuestros convocados para la tercera fecha del Torneo BetPlay Dimayor 🔰
🟢⚪🟡 pic.twitter.com/vNcoqYnnEF
