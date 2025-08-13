A qué hora y cómo VER EN VIVO Cúcuta vs Quindío HOY 13 de agosto - Torneo Betplay

El Cúcuta Deportivo recibe este miércoles 13 de agosto al Deportes Quindío en un duelo de la tercera fecha del Torneo Betplay 2025-II que fue reprogramado. El compromiso se disputará en el estadio General Santander, donde el equipo fronterizo buscará hacer valer su localía.

Los Motilones llegan motivados por sus recientes resultados y con la intención de seguir en la parte alta de la tabla, aprovechando el respaldo de su afición. De momento es segundo con ocho puntos.

Por su parte, el conjunto quindiano quiere sumar fuera de casa su primera victoria en el certamen, que le permitiría acercarse a los puestos de clasificación ya que marcha último con dos unidades.

El partido promete intensidad, pues ambos conjuntos lucharán por una victoria para seguir animando el campeonato de ascenso.