A qué hora y cómo VER EN VIVO Patriotas - Real Cartagena HOY viernes 7 de noviembre - Torneo Betplay

Patriotas y Real Cartagena se enfrentarán este viernes 7 de noviembre en Tunja, en el marco de la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II. El compromiso corresponde al grupo B y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la búsqueda del ascenso.

El conjunto boyacense llega urgido de un triunfo luego de caer en la primera jornada frente a Real Cundinamarca. Patriotas no logró imponer condiciones como visitante y ahora, en casa, deberá sumar tres puntos para mantenerse con vida en la pelea por el liderato del grupo.

Por su parte, Real Cartagena igualó en su debut ante Boca Juniors de Cali en el estadio Jaime Morón. Los heroicos mostraron buen nivel ofensivo, pero no pudieron concretar sus opciones de gol.

El duelo promete intensidad y equilibrio, pues ambos necesitan ganar para no perder terreno en una zona que pinta como una de las más parejas del torneo.