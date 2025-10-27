Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 16:29
A qué hora y cómo VER EN VIVO Quindío vs Cartagena HOY lunes 27 de octubre - Torneo Betplay
Se definen los últimos clasificados a cuadrangulares del segundo semestre.
Deportes Quindío y Real Cartagena se enfrentarán este lunes 27 de octubre en el estadio Centenario de Armenia, en un duelo clave por la fecha 16 del Torneo Betplay 2025-II. Ambos equipos llegan con la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales, por lo que el compromiso promete alta intensidad y emociones.
El cuadro quindiano ocupa la novena posición con 22 puntos y busca aprovechar su condición de local para meterse entre los ocho mejores del torneo. Bajo la dirección de Harold Rivera, el equipo ha mostrado momentos de buen fútbol, aunque la falta de eficacia en el ataque ha sido su principal obstáculo.
Por su parte, Real Cartagena es séptimo con 23 unidades y llega motivado luego de conseguir resultados importantes que lo mantienen en la pelea. Los dirigidos por Néstor Craviotto saben que un triunfo los acercaría aún más a la clasificación.
El partido entre Quindío y Cartagena se jugará a las 5:15 p.m. en el Centenario de Armenia.
Deportes Quindío vs Real Cartagena: cómo VER EN VIVO HOY lunes 27 de octubre
El partido Deportes Quindío vs Real Cartagena por la fecha 16 del Torneo Betplay se disputará este lunes 27 de octubre a partir de las 17:15 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Play y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 17:15
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:15
Bolivia y Venezuela: 18:15
Estados Unidos: 16:15 (D.C. y Florida) - 17:15 (Chicago) - 14:15 (Los Ángeles)
México: 16:15
España: 00:15
Fuente
Antena 2