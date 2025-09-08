A qué hora y cómo VER EN VIVO Quindío vs Huila HOY 8 de septiembre - Torneo Betplay

La novena fecha del Torneo Betplay 2025-II tendrá un atractivo duelo este lunes 8 de septiembre en el estadio Centenario de Armenia, donde Deportes Quindío recibirá a Atlético Huila. El partido enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con la necesidad compartida de sumar puntos.

Quindío llega a esta jornada en la casilla 14 de la tabla con apenas seis unidades, producto de una campaña irregular en la que le ha costado consolidar resultados. Para los dirigidos por Harold Rivera, el duelo ante Huila representa la oportunidad de reencontrarse con su hinchada y empezar a levantar cabeza.

Atlético Huila, en contraste, atraviesa un mejor presente. Con 14 puntos, se ubica en la quinta posición y está dentro del grupo de clasificación, aunque consciente de que no puede dejar escapar unidades si quiere mantenerse arriba.

El encuentro promete intensidad, pues mientras Quindío buscará salir de los últimos lugares, Huila intentará afianzarse en el lote de punta y seguir con paso firme en su aspiración por volver a la primera división.