Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 17:41
A qué hora y cómo VER EN VIVO Real Cundinamarca vs Cúcuta HOY jueves 27 de noviembre
Siga las emociones del partido que se disputará en el estadio Metropolitano de Techo.
Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo se enfrentarán este jueves 27 de noviembre en la final de ida del Torneo BetPlay 2025-II. El compromiso iniciará a las 8:30 de la noche en el estadio Metropolitano de Techo, donde el equipo cundinamarqués buscará hacerse fuerte en casa.
Puede leer: Manchester United fichará a un mediocampista de Selección Colombia
Real Cundinamarca llega a esta instancia tras dominar el grupo B de los cuadrangulares, sumando 13 puntos y superando a Real Cartagena, Patriotas Boyacá y Boca Juniors de Cali. El equipo dirigido por Juan David Niño ha mostrado solidez y equilibrio, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo.
Por su parte, Cúcuta Deportivo arriba con la misma cantidad de unidades (13), luego de liderar el grupo A por encima de Atlético Huila, Jaguares de Córdoba e Internacional de Palmira. Los motilones esperan llevar la serie a su favor antes de definir en casa, apoyados en su experiencia y regularidad.
La gran final tendrá su desenlace el martes 2 de diciembre, cuando ambos equipos se enfrenten en el estadio General Santander a las 3:45 de la tarde. Allí se conocerá al campeón del semestre y al primer ascendido del año al fútbol colombiano.
Real Cundinamarca vs Cúcuta: cómo VER EN VIVO HOY jueves 27 de noviembre
El partido Real Cundinamarca vs Cúcuta por la fina de ida del Torneo Betplay se disputará este jueves 27 de noviembre a partir de las 20:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports +, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 20:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30
Bolivia y Venezuela: 21:30
Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)
México: 19:30
España: 03:30
Fuente
Antena 2