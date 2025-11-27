Cargando contenido

Real Cundinamarca vs Cúcuta Deportivo
A qué hora y cómo VER EN VIVO Real Cundinamarca vs Cúcuta HOY jueves 27 de noviembre

Siga las emociones del partido que se disputará en el estadio Metropolitano de Techo.

Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo se enfrentarán este jueves 27 de noviembre en la final de ida del Torneo BetPlay 2025-II. El compromiso iniciará a las 8:30 de la noche en el estadio Metropolitano de Techo, donde el equipo cundinamarqués buscará hacerse fuerte en casa.

Real Cundinamarca llega a esta instancia tras dominar el grupo B de los cuadrangulares, sumando 13 puntos y superando a Real Cartagena, Patriotas Boyacá y Boca Juniors de Cali. El equipo dirigido por Juan David Niño ha mostrado solidez y equilibrio, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo.

Por su parte, Cúcuta Deportivo arriba con la misma cantidad de unidades (13), luego de liderar el grupo A por encima de Atlético Huila, Jaguares de Córdoba e Internacional de Palmira. Los motilones esperan llevar la serie a su favor antes de definir en casa, apoyados en su experiencia y regularidad.

La gran final tendrá su desenlace el martes 2 de diciembre, cuando ambos equipos se enfrenten en el estadio General Santander a las 3:45 de la tarde. Allí se conocerá al campeón del semestre y al primer ascendido del año al fútbol colombiano.

Real Cundinamarca vs Cúcuta: cómo VER EN VIVO HOY jueves 27 de noviembre

El partido Real Cundinamarca vs Cúcuta por la fina de ida del Torneo Betplay se disputará este jueves 27 de noviembre a partir de las 20:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports +, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)

México: 19:30

España: 03:30

Cúcuta Deportivo

Cúcuta Deportivo

Dimayor

Dimayor

Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Transmisión en vivo

Señal en vivo

