Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 20:30
Alexis Henríquez se estrenaría como técnico: dos equipos lo tienen en planes
El exfutbolista con pasado en Once Caldas y Atlético Nacional cumple con los requisitos para dirigir profesionalmente.
Retirado como futbolista hace seis años, Alexis Henríquez ha recibido formación para ser director técnico a nivel profesional, y si bien todavía no ha debutado, se acerca el momento de verlo con un club colombiano, pues ya está en lista de dos equipos.
Pues ante los constantes cambios de entrenador que sufren los equipos en el fútbol colombiano, ha sonado el nombre de Alexis Henríquez en dos equipos tradicionales, que militan en el Torneo Betplay pero entre sus intenciones tienen ascender a final de año.
Los equipos a los que podría dirigir Alexis Henríquez
Se ha empezado a rumorar que Alexis Henríquez es uno de los técnicos que tiene en lista Real Cartagena y Cúcuta Deportivo, que siguen en la búsqueda de entrenador ante los repetidos 'desplantes' que ha sufrido cada uno.
Si bien hace unos días surgió la posibilidad de que Henríquez asumiera la dirección técnica de Once Caldas, esta ha sido abolida debido a la clasificación del Blanco Blanco a cuartos de final de Copa Sudamericana.
Cabe recordar que Alexis Henríquez es uno de los nombres más representativos en la historia reciente de Once Caldas y Atlético Nacional, pues con ambos clubes ganó la Copa Libertadores de América, y en el conjunto manizaleño ya asumió la dirección técnica de la plantilla sub 20.
De hecho, Henríquez se desempeña actualmente se desempeña como entrenador del plantel juvenil, lo que lo mantiene estrechamente ligado a la institución y lo convierte en una alternativa natural para dar el salto a un equipo profesional.
Se espera que en unos días se defina la situación con Real Cartagena y Cúcuta Deportivo en cuanto a sus nuevos directores técnicos, pues el Heroico ya tenía acuerdo con Hernán Torres pero este declinaría la oferta para llegar a Millonarios, y el Motilón buscó a Jorge Luis Pinto pero este lo rechazó de inmediato.
