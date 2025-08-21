Alexis Henríquez se estrenaría como técnico: dos equipos lo tienen en planes

Retirado como futbolista hace seis años, Alexis Henríquez ha recibido formación para ser director técnico a nivel profesional, y si bien todavía no ha debutado, se acerca el momento de verlo con un club colombiano, pues ya está en lista de dos equipos.

Pues ante los constantes cambios de entrenador que sufren los equipos en el fútbol colombiano, ha sonado el nombre de Alexis Henríquez en dos equipos tradicionales, que militan en el Torneo Betplay pero entre sus intenciones tienen ascender a final de año.

Los equipos a los que podría dirigir Alexis Henríquez

Se ha empezado a rumorar que Alexis Henríquez es uno de los técnicos que tiene en lista Real Cartagena y Cúcuta Deportivo, que siguen en la búsqueda de entrenador ante los repetidos 'desplantes' que ha sufrido cada uno.

Si bien hace unos días surgió la posibilidad de que Henríquez asumiera la dirección técnica de Once Caldas, esta ha sido abolida debido a la clasificación del Blanco Blanco a cuartos de final de Copa Sudamericana.