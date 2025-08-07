Actualizado:
Anuncian la demolición parcial de un estadio del fútbol colombiano
El objetivo es usar recursos para entregar un escenario deportivo propicio para los aficionados y el espectáculo en general.
Tras varios años de inconvenientes, los líos con el Estadio Guillermo Plaza Alcid empiezan a desenredarse.
Se ha solucionado algunos temas jurídicos y se anuncia la opción más viable para el escenario deportivo que será la demolición de la tribuna occidental.
La Alcaldía, junto con la Gobernación, de manera articulada adelantó el proceso de consultoría con la Universidad Nacional de Manizales para poder determinar cómo actuar ante el escenario deportivo.
Germán Casagua, alcalde de Neiva, indicó que “ya tenemos el proyecto con ingeniería de detalle, ahora estamos en la consecución de los recursos, tenemos un apoyo del 50% por parte de la gobernación y, pues, se lo prometimos a los neivanos y vamos a devolverles un estadio digno a todos los ciudadanos".
En la consultoría se entregó el diseño de la totalidad del estadio, con presupuestos planos hidráulicos estructurales, hidrosanitarios, todo de la totalidad del estadio, o sea, sus cuatro tribunas.
Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, indicó que “son $56.000 millones que se necesitan; el departamento tiene los recursos, la Alcaldía tiene los recursos, estamos tramitando los recursos del Gobierno Nacional, pero hemos dicho también que es tan alto el compromiso que tenemos con el estadio, que si a alguien le falta, los dos restantes terminamos financiando el proyecto”.
La Universidad Nacional de Manizales presentó un informe completo; sin embargo, siendo conscientes de la realidad presupuestal, no se realizará intervención de todo el escenario y el proyecto quedó para realizarse por fases.
“Una primera fase, que contempla la demolición de la tribuna occidental, la construcción de una tribuna occidental completamente nueva, la intervención de todo el campo de juego con la construcción de pista atlética nuevamente, para que tenga todas las disciplinas de atletismo y un urbanismo alrededor de la tribuna sur y de la tribuna occidental”, dijo Casagua.
Han pasado nueve años del desplome de las obras del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid, de Neiva, que dejó como saldo cuatro obreros muertos y varios más heridos. Desde entonces, el estadio no ha sido intervenido en la zona afectada y hoy hay una luz de esperanza ante los recientes anuncios con los detalles de la consultoría y la confirmación de la demolición total de la tribuna occidental.
