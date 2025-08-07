Anuncian la demolición parcial de un estadio del fútbol colombiano

Tras varios años de inconvenientes, los líos con el Estadio Guillermo Plaza Alcid empiezan a desenredarse.

Se ha solucionado algunos temas jurídicos y se anuncia la opción más viable para el escenario deportivo que será la demolición de la tribuna occidental.

La Alcaldía, junto con la Gobernación, de manera articulada adelantó el proceso de consultoría con la Universidad Nacional de Manizales para poder determinar cómo actuar ante el escenario deportivo.

Germán Casagua, alcalde de Neiva, indicó que “ya tenemos el proyecto con ingeniería de detalle, ahora estamos en la consecución de los recursos, tenemos un apoyo del 50% por parte de la gobernación y, pues, se lo prometimos a los neivanos y vamos a devolverles un estadio digno a todos los ciudadanos".

En la consultoría se entregó el diseño de la totalidad del estadio, con presupuestos planos hidráulicos estructurales, hidrosanitarios, todo de la totalidad del estadio, o sea, sus cuatro tribunas.