Arde el Torneo Betplay: tabla de posiciones del grupo B tras la fecha 5

Así, Cúcuta Deportivo tiene la primera opción para avanzar a la final, y es el único que depende de sí mismo. Atlético Huila y Patriotas deben ganar y hacer cuentas. Real Cundinamarca jugará por cumplir con el calendario.

Partidos de la fecha 6 de cuadrangulares del Torneo Betplay

Patriotas Boyacá vs Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca vs Atlético Huila son los dos partidos que se disputarán en la sexta fecha de cuadrangulares. Aún no hay fecha confirmada por Dimayor, pero se estima que tales partidos serán el sábado 14 de junio en horario simultáneo.

Jaguares disputará la final del Torneo Betplay 2025-1

Jaguares de Córdoba fue el primer equipo clasificado a la final del certamen, y lo hizo apenas en la cuarta fecha, pues ganó el grupo A haciendo 12 puntos de 12 posibles, lo siguen Real Cartagena e Internacional de Palmira con seis unidades y Tigres que no ha sumado. Al tener la 'ventaja deportiva', el cuadro monteriano ya se aseguró en la serie que definirá al campeón y esta la cerrará como local.