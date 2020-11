Así quedaron los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay Dimayor 

La División Mayor del Fútbol Colombiano realizó el sorteo de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay Dimayor después de completada la primera fase del torneo que contó con 17 fechas de 'todos contra todos' y que reveló los ocho mejores equipos de esta edición del torneo, que tuvo que modificar su calendario y solo tuvo

Esta segunda fase serán dos cuadrangulares semifinales que cuentan con cuatro equipos cada uno y los dos mejores clubes de cada grupo serán los encargados de jugar por el título de esta edición del Torneo Beyplay.

Los grupos quedaron confirmados de la siguiente manera:

Grupo A: Cortuluá, Bogotá F.C, Valledupar F.C y Leones.

Grupo B: Unión Magdalena, Deportes Quindío, Llaneros F.C y Atlético Huila

La primera jornada del grupo A se estará jugando de la siguiente manera: Leones vs Valledupar F.C y Cortuluá vs Bogotá F.C. Por su parte la fecha que da inicio al grupo B será: Llaneros vs Unión Magdalena y Deportes Quindío ante Atlético Huila.

Según las fechas que entregó Dimayor, el Torneo Betplay se estará disputando de la siguiente manera: primera fecha 21 y 22 de noviembre, 25-26 segunda, 28 y 29 tercera, 5-6 de diciembre cuarta jornada, 12-13 quinta y la última será el 19 y 20 de diciembre.

Disputadas estas jornadas se conocerán los dos mejores equipos de cada cuadrangular que estarán jugando la final el 23 y 26 o 27 de diciembre. Este año no habrá ascenso por cuenta de las complicaciones producidas por la pandemia de la Covid-19 y el equipo que asciende se conocerá en junio de 2021 como fue definido por los presidente de los clubes en Asamblea de la Dimayor.