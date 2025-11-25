Atlético Huila define su futuro: ¿Se va o se quedará en Neiva?

Desde las últimas semanas mucho se ha hablado del futuro deportivo del Atlético Huila que sufrió en medio de los cuadrangulares el cierre del estadio al público en los partidos de local. En vista de que los respectivos compromisos se tenían que jugar sin aficionados, el club buscó alternativas.

Se mudó al Estadio Manuel Murillo Toro y por los arreglos estructurales, tendrán que buscar recinto deportivo. Yumbo les podría dar la mano, aunque en los últimos días, se conoció que hay un tema que ralentiza la posibilidad de hacer el traslado como se esperaba. Carmen Sánchez, vocera del Atlético Huila explicó en Planeta Fútbol por qué no se han podido trasladar y el plan a futuro de la institución.

¿SIGUE SIENDO YUMBO LA OPCIÓN PARA EL ATLÉTICO HUILA?

La salida a Yumbo, Valle del Cauca haría que el Atlético Huila, uno de los equipos tradicionales dejara de existir. Los hinchas se oponen a ese cambio total y Carmen Sánchez afirmó que esa posibilidad de salida al municipio vallecaucano todavía no se ha dado.

“Es una posibilidad porque todavía no se ha dado. Llegamos con muchos planes a Neiva hace dos años, este es un proyecto en el que las formativas tienen protagonismo, es el corazón de nuestro proyecto. Donde no hay estadio no hay fútbol profesional y nos ha tocado tomar una alternativa que no ha sido sencilla para nosotros ni para la hinchada, queremos que esto sea sostenible, no solo en el corto plazo, sino en el largo”, explicó sobre la salida a Yumbo.

Se refirió al por qué no se ha dado el traslado, “ese es un proceso que no se ha cerrado. Terminará cuando haya una Asamblea de DIMAYOR y se vote un posible traslado. Hoy en día no ha habido una Asamblea”. Sin embargo, afirmó que todo sigue en pie, “el traslado sigue en marcha, no ha habido negativas de Yumbo, el municipio ha apoyado y eso es alentador. Intervienen otros clubes y necesitamos la Asamblea para confirmarlo”.

¿SE QUEDARÁ EN EL DEPARTAMENTO?

Carmen Sánchez respondió si había otra posibilidad dentro del departamento huilense. La vocera sentenció que hay otras alternativas, pero, “evidentemente tiene que ver otras alternativas. Existe que la Asamblea de DIMAYOR no vote a favor, pero hoy en día estamos pensando en el cambio de sede. Nuestro proyecto es integral, no es el profesional, por un lado, las formativas por el otro. Debemos encontrar una solución para competir en el 2026. La idea es proyectar todo esto de forma integral que es donde tenemos los esfuerzos”.

Dejó claro que en Neiva ha habido movimientos para la continuidad del club, pero que no vienen por parte del gobierno o de la ciudad. Todo ha sido por medio de la afición que aguarda por mantener al equipo, la tradición deportiva y la historia del club.

En ese sentido, aseguró que no hay posibilidades de una mudanza, por lo menos a otros municipios del departamento, “no. La realidad es que los movimientos son parte de la afición con quien siempre estamos profundamente agradecidos, por ese apoyo incondicional, pero desde una perspectiva institucional no se ha dado alternativas para seguir en la ciudad. Ha habido movimientos por parte de la afición”.

Afirmó que, en estos dos años, el grupo inversor ecuatoriano nunca pensó en que este tipo de cosas iban a suceder y reveló que hacer otro estadio no está en los planes por el tiempo que se demorarían, “no era el plan inicial y se explicó cuando se llevó la adquisición del equipo. No es nuestra prioridad. Se han hecho grandes inversiones que se van a perder y la realidad es que un estadio no se construye de un día para otro. La remodelación duraría diez años y no estamos hablando de algo de corto o largo plazo. Debemos confirmar dónde va a jugar el equipo en 2026”.