Atlético Huila estaría cerca de dejar Neiva: Deller adelanta gestiones

Reuniones y avances en el plan de traslado

De acuerdo con la información conocida, Michel Deller, propietario de Atlético Huila, ha sostenido reuniones con representantes de varios clubes del Valle del Cauca para medir la receptividad de la región frente a una eventual mudanza al municipio de Yumbo.

El empresario ecuatoriano, también dueño de Independiente del Valle, busca conocer las condiciones logísticas y deportivas que permitirían concretar el traslado, en un proceso que, según fuentes cercanas, ya está bastante adelantado, aunque todavía quedan detalles por resolver, especialmente en el aspecto administrativo y de infraestructura.