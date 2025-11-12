Cargando contenido

Atlético Huila estaría cerca de dejar Neiva: Deller adelanta gestiones
Mié, 12/11/2025 - 14:28

El equipo opita podría dejar su casa e ir a jugar a otro lado.

El futuro de Atlético Huila podría estar a punto de cambiar por completo. En medio de un escenario de reestructuración institucional y búsqueda de nuevas oportunidades, el club estaría evaluando la posibilidad de dejar Neiva, su casa histórica, para instalarse en otro punto del país. La idea, aunque todavía no es oficial, ya empezó a tomar forma en los despachos de su propietario.

Reuniones y avances en el plan de traslado

De acuerdo con la información conocida, Michel Deller, propietario de Atlético Huila, ha sostenido reuniones con representantes de varios clubes del Valle del Cauca para medir la receptividad de la región frente a una eventual mudanza al municipio de Yumbo.

El empresario ecuatoriano, también dueño de Independiente del Valle, busca conocer las condiciones logísticas y deportivas que permitirían concretar el traslado, en un proceso que, según fuentes cercanas, ya está bastante adelantado, aunque todavía quedan detalles por resolver, especialmente en el aspecto administrativo y de infraestructura.

Un proyecto que divide opiniones

En Neiva, la posibilidad ha despertado preocupación entre los hinchas, que consideran que el cambio representaría una pérdida de identidad para el club. Desde la dirigencia, sin embargo, se insiste en que una nueva sede podría fortalecer el proyecto financiero y deportivo, atrayendo inversión y estabilidad a largo plazo.

Si se concreta, Yumbo se convertiría en una nueva plaza del fútbol profesional colombiano, algo inédito en el departamento del Valle y que marcaría un nuevo capítulo en la historia del equipo ‘opita’.

