Vie, 28/11/2025 - 18:40
Atlético Huila se olvida de Yumbo y jugaría en otro municipio en 2026
Desde hace algunas semanas se viene especulando con la marcha del equipo de Neiva.
Atlético Huila parece haber encontrado un nuevo camino en medio de la incertidumbre. Tras semanas de dudas sobre su permanencia en Neiva, surge una alternativa que podría garantizar su continuidad en el fútbol profesional colombiano sin perder sus raíces.
La salida del equipo de la capital huilense tomó fuerza luego de que se contemplara a Yumbo, en el Valle del Cauca, como potencial nueva sede. Sin embargo, la propuesta no avanzó, en parte porque algunos clubes afiliados a Dimayor habrían expresado su oposición.
El eventual cambio de sede implicaba transformaciones profundas: nuevo nombre, escudo y colores. Un escenario que generó rechazo inmediato entre los aficionados, quienes reclamaron mayor compromiso por parte de la Gobernación del Huila para evitar que el club abandonara su identidad.
En ese contexto de molestia e incertidumbre, apareció una luz. El periodista José María Yépes informó que un municipio del mismo departamento se ofreció para recibir al equipo opita y evitar su traslado fuera del Huila.
Revelan la posible nueva sede de Atlético Huila
Garzón sería la nueva sede de Atlético Huila. Este municipio, ubicado a unos 120 kilómetros al sur de Neiva, con una distancia aproximada de dos horas y media por carretera propuso soluciones.
Según detalló Yépes en su cuenta de X, “el alcalde de Garzón abrió las puertas del municipio para garantizar la continuidad de 35 años de historia del Atlético Huila en el fútbol profesional”. Una declaración que cayó bien entre los seguidores del club.
El alcalde Francisco Calderon confirmó que el estadio local tendrá un aforo cercano a las 10.000 personas y estará listo para recibir partidos oficiales en 2026, cumpliendo los requisitos para el Torneo BetPlay.
Atlético Huila, actualmente en la segunda división, ve en esta propuesta una opción real para mantener su proyecto deportivo sin romper con su identidad regional. El 2026 podría marcar el inicio de una nueva etapa, esta vez desde Garzón, pero con el mismo espíritu opita.
