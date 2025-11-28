Atlético Huila se olvida de Yumbo y jugaría en otro municipio en 2026

Atlético Huila parece haber encontrado un nuevo camino en medio de la incertidumbre. Tras semanas de dudas sobre su permanencia en Neiva, surge una alternativa que podría garantizar su continuidad en el fútbol profesional colombiano sin perder sus raíces.

La salida del equipo de la capital huilense tomó fuerza luego de que se contemplara a Yumbo, en el Valle del Cauca, como potencial nueva sede. Sin embargo, la propuesta no avanzó, en parte porque algunos clubes afiliados a Dimayor habrían expresado su oposición.

El eventual cambio de sede implicaba transformaciones profundas: nuevo nombre, escudo y colores. Un escenario que generó rechazo inmediato entre los aficionados, quienes reclamaron mayor compromiso por parte de la Gobernación del Huila para evitar que el club abandonara su identidad.

En ese contexto de molestia e incertidumbre, apareció una luz. El periodista José María Yépes informó que un municipio del mismo departamento se ofreció para recibir al equipo opita y evitar su traslado fuera del Huila.