Atlético Huila vs. Cúcuta Deportivo EN VIVO: Torneo BetPlay ¿dónde ver? HOY miércoles

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético Huila vs. Cúcuta Deportivo

El partido correspondiente a la fecha 5 de los cuadrangulares en la presente edición del Torneo BetPlay, se llevará a cabo este miércoles 19 de noviembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia por Win Sports, Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

En Canadá y Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso a través de la señal de Fanatiz; de igual manera, se podrán seguir las mejores acciones del partido por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente por sus cuentas oficiales de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.