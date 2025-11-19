Cargando contenido

Atlético Huila y Cúcuta Deportivo en duelo por los cuadrangulares del Tonreo BetPlay 2025-II
Futbolistas de Atlético Huila y Cúcuta Deportivo
X: @AtleticoHuilaof / X: @Cucutaoficial
Torneo BetPlay
Atlético Huila vs. Cúcuta Deportivo EN VIVO: Torneo BetPlay ¿dónde ver? HOY miércoles

El equipo 'motilón' es líder del grupo A con 10 puntos, 3 más que el cuadro 'opita' que es segundo.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético Huila vs. Cúcuta Deportivo 

El partido correspondiente a la fecha 5 de los cuadrangulares en la presente edición del Torneo BetPlay, se llevará a cabo este miércoles 19 de noviembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia por Win Sports, Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.  

Lea también: Todavía quedan cupos europeos al Mundial: Así se jugará el repechaje

En Canadá y Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso a través de la señal de Fanatiz; de igual manera, se podrán seguir las mejores acciones del partido por las redes sociales de los equipos protagonistas, especialmente por sus cuentas oficiales de X. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas 

ET Estados Unidos: 15:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 12:00 horas. 

