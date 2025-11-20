Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 18:37
Atlético Huila ya NO jugaría en Yumbo
El cuadro Opita alistaba su traslado, pero habría un giro radical en la decisión. Dimayor ya conoce la situación.
Tal parece que Atlético Huila ya no se trasladará a Yumbo (Valle del Cauca), como el propio equipo lo había indicado en un comunicado oficial hace apenas una semana. Circula la versión que hay un inconveniente para efectuar el cambio de sede.
Según el periodista Felipe Sierra, "se complicó el traslado de Huila a Yumbo", el cual debía quedar formalizado ante Dimayor en los próximos días, y para el que se había citado a una Asamblea Extraordinaria.
¿Por qué Huila ya no cambiaría de sede?
El comunicador apuntó que "varios equipos se opusieron" al cambio de sede, refiriéndose posiblemente a la mayoría de los 35 clubes restantes afiliados a la Dimayor. Por ende, habría una cambio de planes.
Inicialmente, según Sierra, "se canceló la asamblea de Dimayor que estaba programada para mañana (viernes 21 de noviembre)", probablemente mientras se definen algunos temas entre la entidad y Atlético Huila.
En la citada reunión que finalmente no se efectuará, el eje era justamente Atlético Huila, y la notificación a los demás equipos de su cambio de sede; esta sería de manera virtual, pero ahora habrá que esperar a una nueva orden de Dimayor.
Claro está que aún no hay nada oficial acerca de la NO llegada de Atlético Huila a Yumbo, y mucho menos de algún retracto sobre cambiar de sede. Aun así, no se descarta que la Alcaldía de Neiva y la Gobernación de Huila hagan un último intento por retener al equipo en donde debe estar.
Se espera que en unas horas el Huila se pronuncie y se conozcan más detalles sobre el futuro del club deportivo, que por lo pronto, sigue en pelea por ascender a la primera división del fútbol colombiano.
