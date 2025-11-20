Atlético Huila ya NO jugaría en Yumbo

Tal parece que Atlético Huila ya no se trasladará a Yumbo (Valle del Cauca), como el propio equipo lo había indicado en un comunicado oficial hace apenas una semana. Circula la versión que hay un inconveniente para efectuar el cambio de sede.

Según el periodista Felipe Sierra, "se complicó el traslado de Huila a Yumbo", el cual debía quedar formalizado ante Dimayor en los próximos días, y para el que se había citado a una Asamblea Extraordinaria.

¿Por qué Huila ya no cambiaría de sede?

El comunicador apuntó que "varios equipos se opusieron" al cambio de sede, refiriéndose posiblemente a la mayoría de los 35 clubes restantes afiliados a la Dimayor. Por ende, habría una cambio de planes.

Inicialmente, según Sierra, "se canceló la asamblea de Dimayor que estaba programada para mañana (viernes 21 de noviembre)", probablemente mientras se definen algunos temas entre la entidad y Atlético Huila.