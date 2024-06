‘Chino’ Sandoval no aprende: envuelto en escándalo con Real Cartagena

Real Cartagena está soñando despierto con el ascenso. El club heroico se metió en los cuadrangulares del primer semestre del Torneo BetPlay con el anhelo de disputar la final y poder pensar en subir de categoría siempre y cuando se den los resultados en el segundo semestre del 2024. Sin embargo, en medio de esta campaña, sufren por actos de indisciplina de su plantel.

Luis el ‘Chino’ Sandoval salió del Deportivo Cali por un escándalo que lo ponía en el Deportivo Independiente Medellín, dado que se decía que tenía acuerdos con la institución ‘Poderosa’ en medio de la campaña Los azucareros habían puesto sus ilusiones en el goleador que les dio frutos, pero con la vinculación al cuadro antioqueño, tomaron la decisión de separarlo del club y finalmente, desvincularlo.

Vea también: 'Chino' Sandoval' aterriza en histórico del FPC: firmará por tres años

Teófilo Gutiérrez llegó al Real Cartagena, y con él, Luis Sandoval también firmó. No obstante, poco habría durado el soledeño en la heroica, a causa de indisciplina, que el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, no dudó en buscarle salida..

De acuerdo con El Universal, este martes 4 de junio, les informaron que en Real Cartagena tomaron la decisión de desvincular prematuramente a Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval por un nuevo capítulo de indisciplina. En este caso, según lo explicado por la fuente, el ex Junior de Barranquilla armó tremenda fiesta por su cumpleaños, lo cual generó el descontento de vecinos y otras personas entre el domingo 2 y lunes festivo 3 de junio.

El Universal recopiló una queja recibida, que sentenciaba que, “están recogiendo firmas para botarlo de aquí, está arrendado diagonal a mí, en la torre 10. Eso aquí no está permitido y ese hombre que no es ni dueño de apartamento no puede estar con estos shows. La gente estaba rebotada con esa fiesta”.

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE LUIS SANDOVAL?

Tras la mano dura de Dumek Turbay, alcalde de Cartagena y la desvinculación irreversible del club en un momento importante en busca del ascenso, su futuro estará lejos de la heroica, y hasta de la costa colombiana. Por fin el Medellín cumpliría el anhelo de quedarse con el polémico delantero después de varias especulaciones para que llegara al elenco dirigido por Alfredo Arias.

Le puede interesar: [Video] Terrible lesión del 'Chino' Sandoval: aumenta la preocupación

De hecho, a mediados de mayo revelaron que Luis Sandoval ya tendría todo asegurado para llegar al Medellín con un contrato por tres años. Sin duda alguna, en medio de la campaña, el haber llegado a ese acuerdo molestaba a la afición heroica, club y directivos.